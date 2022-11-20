فان غال: سنفتقد ديباي كما تفتقد السنغال ماني

القاهرة - بوابة الوسط

رفض مدرب المنتخب الهولندي لويس فان غال الإفصاح عن طريقة لعبه في مباراة الغد أمام منتخب السنغال، في إطار منافسات المجموعة الأولى لمونديال قطر 2022، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

وقال فان غال إنه يعرف من سيختار لحراسة مرمى الطواحين غدًا، لكنه لن يخبر الصحفيين بذلك، وأكد أنه لا يمكن أن يتخلى أبدًا عن طريقته في لعب كرة القدم، وذلك بحسب ما نشره الموقع الرسمي لكأس العالم 2022.

وبسؤاله عن غياب مهاجمه ممفيس ديباي، قال لويس فان غال: سنتفقد لخدمات ديباي، وأيضًا ستفتقد السنغال ماني، الذي كنت أرغب بضمه وقت تدريبي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنا معجب به.

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وشدد مدرب الطواحين على أهمية الفوز بالمباراة الأولى، حيث تعطيك الثقة وتضبط لك نسق اللعب في باقي مشوار البطولة، وأكمل: سنواجه بطل أفريقيا منتخب السنغال، وهذا ليس بالخصم السهل.

ومن المقرر أن يلعب منتخب هولندا غدًا الإثنين أولى مبارياته ضمن المجموعة الأولى لكأس العالم أمام منتخب السنغال والتي ستنطلق في السادسة مساء بتوقيت ليبيا.