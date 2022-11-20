الأرجنتيني ماركيز معلقًا على النسخة 17 في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

حققق المعلق الأرجنتيني ماكايا ماركيز رقمًا عالمًيا، بتعليقه على مباراة افتتاح كأس العالم 2022، والتي تقام في استاد البيت بالدوحة بين المنتخبين القطري والإكوادوري.

ودخل الأرجنتيني موسوعة الأرقام القياسية «جينيس»، بتعليقه للمرة 17 على بطولات المونديال، إذ يبلغ المعلق 88 عامًا.

-كلمة أمير دولة قطر في افتتاح كأس العالم

-اليوم المنتظر في قطر بعد شكوك وجدليات ومزاعم وتكهنات

وشارك ماركيز بالتعليق على مباريات كأس العالم 1958، إذ كان يبلغ من العمر 23 عامًا، واليوم في قطر يعود للتعليق على مباراة الافتتاح لكأس العالم 2022، لتشمل الرحلة التي استمرت 64 عامًا 17 نسخة من المونديال.