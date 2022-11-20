بثنائية فالنسيا .. الإكوادور تتقدم على قطر في افتتاحية المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الشوط الأول من المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، بتقدُّم المنتخب الإكوادوري على المنتخب القطري صاحب الاستضافة بهدفين نظيفين.

وتقدم المهاجم فالنسيا بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 16، ثم ضاعف النتيجة برأسية بعد عرضية متقنة في الدقيقة 31.

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وكان الحكم قد ألغى هدفًا للإكوادور في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، بعد العودة لـ«الفار»، حيث أظهرت التقنية وقوع لاعب المنتخب الإكوادوري في التسلل.