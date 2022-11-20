تشكيل الفريقين.. قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب الإسباني، فيليكس سانشيز، تشكيل المنتخب القطري الذي سيخوض المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 على استاد البيت.

وتواجه قطر منتخب الإكوادور في إطارات منافسات المجموعة الأولى.

وجاء تشكيل منتخب قطر ضد الإكوادور كالآتي:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: بسام الراوي وبوعلام خوخي وعبدالكريم حسن وبيدرو ميجيل.

خط الوسط: همام الأمين وكريم بوضياف وحسن الهيدوس وعبدالعزيز حاتم.

خط الهجوم: المعز علي وأكرم عفيف.

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فيما ضم تشكيل منتخب الإكوادور كلًا من:

حراسة المرمى: هيرنان جاليندز.

خط الدفاع: أنجيلو بريسيادو وفيليكس توريس وبييرو هينكابي وبيرفس إستوبينان.

خط الوسط: جيجسون مينديز ومويسيس كايسيدو وجونزالو بلاتا وروماريو إبارا.

خط الهجوم: فالنسيا ومايكل إسترادا.