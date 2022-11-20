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الإصابة تحرم مهاجم أستراليا من كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 04:40 مساء
الإصابة تحرم مهاجم أستراليا من كأس العالم
المهاجم الإسترالي مارتن بويل يتعرض لإصابة رفقة المنتخب.(أرشيفية:الإنترنت)
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حرمت الإصابة مهاجم المنتخب الأسترالي مارتن بويل من المشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

وحاول الطاقم الطبي لمنتخب أستراليا تجهيز بويل، إلا أنه لم يستطع تجاوز إصابته، ليعلنوا في النهاية استبعاده من المونديال، بحسب ما نشرته جريدة «الجاردن» البريطانية.

وقال مدرب منتخب أستراليا جراهام أرنولد إنه حزين لغياب مارتن بويل، الذي كان جزءًا من رحلة المنتخب إلى قطر، مؤكدًا أنهم حاولوا جاهدين تأهيله من إصابة الركبة، إلا أنهم تلقوا ضربة قاسية بإعلان غيابه.

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وسيعوض جناح فريق مالبورن سيتي ماركو تيليو مكان المهاجم الأسترالي المصاب في قائمة المنتخب.

وتستهل أستراليا مشوار كأس العالم بمواجهة حامل اللقب فرنسا الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا الدنمارك وتونس.

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