رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن لاعب المنتخب الفرنسي ونادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة تغيبه عن منافسات كأس العالم المقامة في قطر؛ بسبب الإصابة.

وقال بنزيمة في تغريدة: «لم أستسلم أبدا في حياتي، لكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما كنت دائما. لذلك يخبرني التفكير المنطقي أن أفسح المجال لشخص يمكنه مساعدة مجموعتنا في الحصول على كأس عالم جيد».

وتعرض أفضل لاعب في العالم لعام 2022، إلى إصابة خلال تدريبات المنتخب الفرنسي، السبت، خرج على إثرها من المعلب، علما بأنه لم يشارك في مباريات ناديه منذ أكتوبر الماضي لإصابة في فخذه.