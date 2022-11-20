Atwasat

رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 01:56 صباحا
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
لاعب منتخب فرنسا كريم بنزيمة. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن لاعب المنتخب الفرنسي ونادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة تغيبه عن منافسات كأس العالم المقامة في قطر؛ بسبب الإصابة.

وقال بنزيمة في تغريدة: «لم أستسلم أبدا في حياتي، لكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما كنت دائما. لذلك يخبرني التفكير المنطقي أن أفسح المجال لشخص يمكنه مساعدة مجموعتنا في الحصول على كأس عالم جيد».

وتعرض أفضل لاعب في العالم لعام 2022، إلى إصابة خلال تدريبات المنتخب الفرنسي، السبت، خرج على إثرها من المعلب، علما بأنه لم يشارك في مباريات ناديه منذ أكتوبر الماضي لإصابة في فخذه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخ المونديال

«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في ...
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم

غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية

مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر
قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن مؤجلات الدوري الليبي.. السبت

قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن ...
نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال
د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي

د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي
«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد (صور)

«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد ...
بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا

بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا
إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»

إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»
فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ

فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ
أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا

أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة
تغطية سيارة لوّنها أندي وارهول بالدقيق.. لهذا السبب

تغطية سيارة لوّنها أندي وارهول بالدقيق.. لهذا السبب
إذاعة مباريات كأس العالم على شاشة الحديقة الكبرى بطرابلس

إذاعة مباريات كأس العالم على شاشة الحديقة الكبرى بطرابلس
إدارة بايدن تعتبر أن ولي العهد السعودي يملك حصانة في مقتل خاشقجي

إدارة بايدن تعتبر أن ولي العهد السعودي يملك حصانة في مقتل خاشقجي
السلطات الأميركية توقف مسؤولا كمبوديا بتهمة تهريب قردة

السلطات الأميركية توقف مسؤولا كمبوديا بتهمة تهريب قردة
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022

أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مونديال 2022: إنفانتينو يشعر بأنه «مثلي» و«عامل مهاجر»
مونديال 2022: إنفانتينو يشعر بأنه «مثلي» و«عامل مهاجر»
إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»
إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»
إنفانتينو لمشجعي المونديال عن حظر بيع الخمور: تستطيع العيش ثلاث ساعات من دون جعة
إنفانتينو لمشجعي المونديال عن حظر بيع الخمور: تستطيع العيش ثلاث ...
22 مباراة مجانية في كأس العالم بقطر.. و«بوابة الوسط» تستعرض أخر التحديثات
22 مباراة مجانية في كأس العالم بقطر.. و«بوابة الوسط» تستعرض أخر ...
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022...
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022...
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم...
تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة
تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ......
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022...
المزيد
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022...
مونديال 2022: إصابة بنزيمة في تمارين فرنسا وخضوعه لفحوص طبية
مونديال 2022: إصابة بنزيمة في تمارين فرنسا وخضوعه لفحوص طبية...
«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخ المونديال
«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم......
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس ......
22 مباراة مجانية في كأس العالم بقطر.. و«بوابة الوسط» تستعرض أخر التحديثات
22 مباراة مجانية في كأس العالم بقطر.. و«بوابة الوسط» تستعرض ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط