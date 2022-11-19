مونديال 2022: إصابة بنزيمة في تمارين فرنسا وخضوعه لفحوص طبية

القاهرة - بوابة الوسط

خرج كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم لعام 2022، من تمارين منتخب فرنسا لكرة القدم السبت، لتحديد نوعية وخطورة إصابته، وفق مصدر مقرّب من حامل لقب كأس العالم الذي يستعد للدفاع عن لقبه الثلاثاء ضد أستراليا في نسخة قطر 2022.

وبعد غياب هداف ريال مدريد الإسباني عن المباريات منذ أكتوبر الماضي لإصابة بفخذه، شارك السبت في التمارين الجماعية للمرة الأولى منذ تجمع الفريق في كليرفونتين الإثنين الماضي. وبحال انسحاب أي لاعب من تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، يمكن استبداله حتى الإثنين عشية المباراة الأولى، وفق «فرانس برس».