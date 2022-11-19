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«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخ المونديال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 05:07 مساء
«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخ المونديال
سليمة كاسانغانا خلال المباراة بين غينيا وزيمبابوي في ياوندي. (فرانس برس)
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سيكون مونديال قطر 2022 أول نسخة على الإطلاق يضم حكمات، حيث ستدخل ثلاث سيدات التاريخ وهن يأملن أن يتم الحكم على قدراتهن وليس جنسهن، في سابقة تاريخية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ولأول مرة في تاريخ المونديال، ستدير ثلاث حكمات مقابلات في نهائيات كأس العالم بقطر، ويتعلق الأمر بكل من الفرنسية ستيفاني فرابار والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا.

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يأتي هذا بالإضافة إلى ثلاث حكمات مساعدات أخريات من البرازيل والمسكيك والولايات المتحدة، والحكمات الثلاث يجمعن على أنهن لا يردن أن يكون جنسهن مجالا للنقاش، وأكدن أنهن لا يسعين إلى الأضواء بقدر ما يتطلعن إلى إثبات ذواتهن ومعهن التحكيم النسوي في هذه التظاهرة الكروية العالمية، لذا أدرجت الفرنسية ستيفاني فرابار والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا ضمن قائمة 36 حكما اختارهم الاتحاد الدولي «فيفا»، في حين ستشارك ثلاث سيدات أخريات كحكمات مساعدات، بحسب «فرانس برس».

الحكمات المساعدات، هن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياس ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت، بعد أن أثبتن أنفسهن في لعبة الرجال، وأكد رئيس لجنة الحكام في الفيفا الإيطالي بيارلويجي كولينا «نؤكد بوضوح أن الجودة هي التي تهمنا وليس الجنس».

فرابار أول امرأة تدير مباراة بالدوري الفرنسي
بالنسبة إلى فرابار «38 عاما» بدا اختيارها لكأس العالم بمثابة الخطوة المنطقية التالية، بعد الصعود السريع لها في مجال التحكيم على أعلى مستوى في أوروبا. فقد كانت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي العام 2019، وفي العام نفسه تولت إدارة نهائي كأس العالم للسيدات في بلدها الأم.

أدارت فرابار أيضا نهائي الكأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، قبل أن تقود مباريات في دوري أبطال أوروبا العام 2020 ثم نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي، وعلقت فرابار على مشاركتها في كأس العالم قائلة «أنا متأثرة فعلا لأنني لم أتوقع ذلك، فلا شيء يعلو على كأس العالم، فيفا والهيئات الإدارية تبعث برسالة قوية من خلال وجود حكمات في هذه الدول، أنا لست متحدثة باسم النساء، ولكن ربما يمكن أن يساعد هذا في دفع الأمور إلى الأمام».

ياماشيتا أول امرأة في دوري أبطال آسيا
أما ياماشيتا التي تصغر فرابار بعامين، فقد برزت بشكل لافت في اليابان وأصبحت أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال آسيا للرجال العام 2019، وانتقلت إلى عالم الاحتراف في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تخلت عن عملها كمدربة لياقة بدنية، وقالت ياماشيتا: «مسؤولية كبيرة لكني سعيدة بالحصول عليها»، مشيرة إلى أنها «لم تتخيل أبدا» أن تُمنح مثل هذه الفرصة.

موكانسانغا أول امرأة بكأس الأمم الأفريقية
كما تم استدعاء موكانسانغا «34 عاما» عاما للمشاركة في كأس العالم بعد أن أصبحت أول امرأة تتولى الإشراف على مباراة في كأس الأمم الأفريقية للرجال في يناير الماضي، وكانت الرواندية تحلم ذات يوم بأن تصبح لاعبة كرة سلة محترفة، ولكنها كانت تدير مباريات في الدوري المحلي للسيدات في بلدها في سن العشرين.

بيد أن الحكمات الثلاث يجمعن على أنهن لا يردن أن يكون جنسهن مجالا للنقاش، وأكدن بأنهن لا يسعين إلى الأضواء.

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