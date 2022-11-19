إنفانتينو عن حظر بيع الخمور في محيط ملاعب المونديال: تستطيع العيش ثلاث ساعات من دون جعة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، أن مشجعي كرة القدم في كأس العالم يستطيعون العيش 3 ساعات من دون تناول الجعة، بعد حظر بيعها في محيط الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال قطر.

وقال إنفانتينو: «أعتقد شخصيًا أنك إذا لم تشرب الجعة على مدى 3 ساعات بإمكانك أن تعيش، الأمر سيان في فرنسا، إسبانيا واسكتلندا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان فيفا أعلن، أمس الجمعة، حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022، بعد «مناقشات» مع الدولة المضيفة، ولم يشر فيفا إلى السبب وراء هذا القرار، لافتًا في بيانه إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصورًا فقط بمناطق المشجعين.