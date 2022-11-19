إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، «دروسًا أخلاقية» تنم عن «النفاق»، عشية انطلاق كأس العالم في قطر التي تتعرض لحملة انتقادات واسعة منذ أن اختيرت لتنظيم أكبر حدث كروي للمرة الأولى في العالم العربي.

وقال إنفانتينو، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، في المركز الإعلامي للبطولة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، «ما يحصل في الوقت الحالي ليس عادلًا على الإطلاق.. الانتقادات المتعلقة بكأس العالم تنم عن نفاق»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «بالنسبة إلينا كأوروبيين ما قمنا به على مدار 3 آلاف سنة سابقة، يتعين علينا الاعتذار عنه على مدار 3 آلاف سنة مقبلة، قبل أن نعطي دروسًا للآخرين. هذه الدروس الأخلاقية تنم عن النفاق».