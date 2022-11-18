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المنتخب المصري يفوز على بلجيكا في الكويت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 09:08 مساء
المنتخب المصري يفوز على بلجيكا في الكويت
مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه لاعبا المنتخب المصري يحتفلان بالهدف الأول على بلجيكا 18/11/2022. (الإنترنت)
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حقق المنتخب المصري الفوز على المنتخب البلجيكي في المباراة الودية التي جمعت بينهما بالكويت.

وتقدم المنتخب المصري بهدف في الشوط الأول بأقدام المهاجم مصطفى محمد، وفي الشوط الثاني ضاعف المهاجم محمود تريزيجيه النتيجة للفراعنة بتسجيله الهدف الثاني.

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وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة استطاع المهاجم البلجيكي أوبيندا تقليص الفارق لمنتخب بلاده، بعد عرضية متقنة من زميله كاراسكو.
وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادت بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022 والمقامة في قطر.

ويشارك المنتخب البلجيكي في المجموعة الخامسة في مونديال قطر 2022 رفقة منتخبات المغرب وكندا وكرواتيا، وتستهل بلجيكا المنافسات بلقاء كندا الأربعاء المقبل.

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