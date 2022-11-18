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الأكثر تمثيلا في مونديال قطر .. برشلونة أولاً والسد القطري رابعاً

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 09:02 مساء
الأكثر تمثيلا في مونديال قطر .. برشلونة أولاً والسد القطري رابعاً
تشكيلة فريق برشلونة الإسباني موسم 2022.(أرشيفية:الإنترنت)
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بعد استدعاء لاعب برشلونة الإسباني أليخاندرو بالدي لتمثيل منتخب بلاده اليوم، أصبح النادي الكتالوني الأكثر مشاركة في المونديال من حيث عدد اللاعبين، متفوقاً على بايرن ميونخ الألماني.

وباستدعاء بالدي أصبح لبرشلونة 17 لاعبًأ، يتنافسون رفقة منتخباتهم في المونديال القطري، حيث يشارك ثمانية لاعبين رفقة منتخب إسبانيا، ويشارك لاعبان في كل من منتخبي فرنسا وهولندا، ويشارك لاعب واحد في كل من أوروغواي والبرازيل والدنمارك وبولندا وألمانيا، بحسب ما ذكرته جريدة سبورت الكتالونية.

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واحتل بايرن ميونخ الألماني صدارة الأندية الأكثر تمثيلاً في المنتخبات في مونديال قطر، بواقع 17 لاعبا، قبل برشلونة، إلا أن إصابة الدولي السنغالي ساديو ماني وعدم مشاركته رفقة منتخب بلاده في كأس العالم 2022، بعد أن انضم للقائمة المبدئية للأسود، لكنه لم يستطع التعافي سريعًا، ليقرر المدرب في النهاية إعفاءه من المهمة، ليصبح للبايرن 16 ممثلا في المونديال، ويتساوى مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

السد القطري رابعًا في القائمة
ويشارك السد القطري في كأس العالم 2022 بـ14 لاعبًا، ينشط معظمهم رفقة المنتخب القطري، عدا لاعب المنتخب الكوري الجنوبي ووه يونغ جونغ.

وتأتي قائمة الأندية الأكثر مشاركة بلاعبيها بمونديال قطر 2022 على النحو التالي، بحسب ما نشره موقع الفيفا الرسمي:

- برشلونة بـ17 لاعبا
- بايرن ميونيخ بـ16 لاعبا
- مانشستر سيتي بـ16 لاعبا
- السد بـ14 لاعبا
- مانشستر يونايتد بـ14 لاعبا
- ريال مدريد بـ13 لاعبا
- الهلال السعودي وباريس سان جيرمان وتشيلسي بـ12 لاعبا
- يوفنتوس وبروسيا دورتموند وأتليتكو مدريد وتوتنهام بـ11 لاعبا

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