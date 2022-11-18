رابيو: أنا عنصر الخبرة في خط وسط فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

أشار الدولي الفرنسي أدريان رابيو إلى كونه اللاعب الأعلى خبرة في وسط المنتخب، ما يجعله قدوة لزملائه.

وقال رابيو في تصريحات لجريدة «ليكيب» الفرنسية إنه لا يشعر بأي ضغط كونه اللاعب الأكثر خبرة في وسط الميدان الفرنسي، ما يحمله مسؤولية كبيرة في قيادة وسط الديوك خلال مشاركته الأولى في كأس العالم.

وأضاف رابيو أنه تعود على كونه اللاعب الأكثر خبرة؛ إذ لعب الدور نفسه على مستوى الشباب، معربا عن تشوقه ليلعب الدور نفسه مع المنتخب الأول، حيث يتوقع المشاركة أساسيا في المونديال القطري.

-الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

-أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022

ويشارك حامل اللقب في المجموعة الرابعة رفقة كل من تونس والدنمارك وأستراليا، ويفتتح مبارياته في كأس العالم بمواجهة أستراليا يوم الإثنين المقبل.