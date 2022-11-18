مونديال استثنائي على أرض قطر في النسخة «22»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق منافسات كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022»، الأحد المقبل، للمرة الأولى في بلد عربي، بلقاء صاحب الأرض والضيافة منتخب قطر مع الإكوادور، وستستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، إلى أن يتم الإعلان عن بطل النسخة الثانية والعشرين، وتحتضن دولة قطر نهائيات كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر، للمرة الأولى في بلد عربي وفي الشرق الأوسط، على أن يحضر أكثر من مليون مشجع في العاصمة الدوحة، وسط توقعات أن تكون هذه النسخة من ضمن أفضل نسخ البطولة على مر التاريخ.

شيدت قطر سبعة ملاعب لاستضافة الحدث الكروي الأكبر، فيما جرى التجديد على استاد خليفة الدولي، والملاعب هي: استاد لوسيل وهو الأكبر من حيث السعة الجماهيرية؛ إذ يتسع لـ80 ألف متفرج، واستاد البيت واستاد خليفة الدولي، واستاد أحمد بن علي واستاد الثمامة واستاد الجنوب واستاد المدينة التعليمية، واستاد 974 الذي يعتبر أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال وبسعة 40 ألف متفرج، وفق تقرير نشرته وكالة «فرانس برس».

حضور أكثر من مليون مشجع في قطر

من المتوقع قدوم أكثر من مليون مشجع إلى العاصمة القطرية الدوحة، أي حوالي 37 % من عدد سكانها، البالغ 2.7 مليون نسمة. وتُعد دولة قطر أحد أصغر الدول التي تستضيف المونديال تاريخيا، من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها 11.571 كيلومترا مربعا. وتتعدد أماكن إقامة المشجعين، ومنها سفن رحلات بحرية فاخرة وشقق وفيلات وقرى المشجعين والخيم القطرية على الطريقة العربية، إضافة إلى الإقامة في دول مجاورة لقطر، وتراهن دول الخليج على السياحة الفاخرة التي تشتهر بها، التي قد لا تناسب بعض مشجعي كرة القدم الأقل قدرة على إنفاق الأموال، لتقديم بطولة كأس عالم استثنائية في قطر، والإمارة الثرية هي أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف أحد أهم الأحداث في العالم من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار خلال هذه الفترة إلى 1.2 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف عدد سكان الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

وتعد قطر ببطولة كأس عالم استثنائية تستعرض خلالها ثقافة الصحراء البدوية والمرافق الحديثة والمطاعم الراقية في ناطحات السحاب المتلألئة.

على بعد ساعة بالطائرة، تمني دبي النفس أيضا باستضافة عدد ممن سيقصدون الدوحة، ويُنظر إلى دبي على أنها رمز للفخامة وتنتشر فيها سيارات الدفع الرباعي الباهظة الثمن أمام الفنادق الكبيرة، بحسب «فرانس برس».

باقات متنوعة تنتظر مشجعي كأس العالم

وتقدم شركة «إكسبات سبورت» التي تتخذ من دبي مقرا، والتي تقدم نفسها على أنها شركة رائدة في مجال السياحة الرياضية في الخليج، باقات متنوعة لمشجعي كأس العالم بما في ذلك تذاكر طائرات إلى الدوحة، وتقول مديرة الشركة سو هولت لوكالة «فرانس برس»: «بين الجمهور أشخاص لم يسبق لهم اختبار عنصر المغامرة في هذه المنطقة من قبل»، مشيرة إلى أن الشركة تقدم حزما في دبي تتراوح بين 1500 دولار لأربع ليالٍ إلى 5000 دولار.

وبحسب هولت، فإن منطقة الخليج، لا سيما دبي، معروفة بتقديم خدمات عالية الجودة، لا سيما في قطاع الفنادق والمطاعم، مع الإشارة إلى أن الزبائن الذين يقومون بعمليات حجز في الوقت الحالي يأتون من أميركا الشمالية بقدر ما هم من أوروبا أو الصين أو الهند.

الجزيرة الصناعية مع إطلالة مبهرة

يشمل العرض الرئيسي للشركة الإقامة في فندق ضخم جديد في قلب نخلة دبي، الجزيرة الصناعية، مع إطلالة مبهرة من المسبح المبني على السطح، لكنها تشير إلى أنها تقدم عروضا لأماكن إقامة أخرى تناسب معظم الميزانيات، ورغم العروض الحالية، قد يشعر عديد المشجعين بنوع من التردد.

فوفقا لمدير رابطة المشجعين الأوروبيين رونان إيفين، تواجه نسبة كبيرة من محبي كرة القدم الأوروبيين الذين اشتروا تذاكر المباريات، «احتمال إلغاء رحلاتهم لأنهم لا يستطيعون تحمل هذا النوع من الميزانية».

المقارنة بمونديالي البرازيل وروسيا

ويقول لـ«فرانس برس»: «إما أن الناس لا يستطيعون الحصول على سكن أو أن السكن باهظ الثمن»، مصيفا: «في البرازيل وفي روسيا يمكنك ركوب قطار والإقامة في مكان يبعد 200 كيلومتر عن الاستاد والحضور في يوم المباراة فقط، ويمكن التخييم واستئجار شقة لشخصين، وهذا يبدو غير ممكن في قطر».

ويتابع أنه في دبي «الأسعار ليست بالضرورة أكثر ملاءمة»، كما يشدد إيفين على أن «هناك بالفعل زبائن أثرياء يأتون إلى نهائيات كأس العالم، لكنهم ليسوا من يملأ الملاعب»، ويضيف ممازحا أن معظم المشجعين «ليسوا من الأشخاص الذين يستطيعون تحمل تكلفة الإقامة في سفن سياحية مقابل 5000 دولار في الأسبوع».

بالنسبة للمشجعين العاديين، تشمل الخيارات الأقل كلفة سريرا في غرفة مشتركة بالقرب من الدوحة بسعر 84 دولارا في الليلة، أو الإقامة على متن السفن السياحية بتكلفة تتراوح بين 179 دولارا و800 دولار لليلة، وستضم حشود المشجعين العمال الوافدين الذين عُرض عليهم بعض التذاكر مقابل 40 ريالا (11 دولارا).

توازن سياحي في منطقة الخليج

يأخذ إيفين على الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه «لعب دورا» من خلال التهاون مع مسألة إصرار قطر على عدم «مراجعة نموذجها» السياحي، مشيرا إلى أن عديد المشجعين قد يضطرون «للقيام بأكثر من رحلة ذهابا وإيابا لتجنب تكلفة الإقامة».

لكن بالنسبة لقطر، فإن تنظيم بطولة كأس العالم «مسألة هيبة» وليست وسيلة «لتعبيد الطريق أمام إدخال إصلاحات شاملة على نموذج السياحة في البلاد»، وفق ما يقول الباحث في معهد دول الخليج العربية روبرت موجيلنيكي. ويؤكد الخبير في شؤون الخليج لـ«فرانس برس» أن «ما لا يريده القطريون هو أن ينتهي الأمر بوفرة في البنية التحتية السياحية لشريحة من السياح من غير المرجح أن يكون لهم حضور منتظم في البلاد»، ويرى أنه من المحتمل أن تستمر الإمارة في السعي لجذب السياح «من دوائر النخبة». مع ذلك، يقول موجيلنيكي إنه يتعين على المسؤولين القطريين إيجاد «توازن بين الاحتياجات العاجلة المرتبطة بكأس العالم وأهداف السياحة الطويلة المدى»، إلا أن الاتجاه الإقليمي، بحسب الباحث، يسير بشكل أساسي نحو «الفخامة والرفاهية»، بما في ذلك في السعودية التي تسعى حاليا إلى جذب سياح من غير الحجاج.