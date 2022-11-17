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فرينكي دي يونغ: نسعى لتحقيق أول كأس عالم لهولندا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 06:33 مساء
فرينكي دي يونغ: نسعى لتحقيق أول كأس عالم لهولندا
لاعب المنتخب الهولندي فرينكي دي يونغ.(أرشيفية:الإنترنت)
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أعرب الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ عن سعادته بالمشاركة الأولى له في المونديال، مؤكدا رغبته في تحقيق حلم هولندا بالفوز بكأس العالم.

وأشار فرينكي خلال مقابلة نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى صعوبة مجموعة منتخب بلاده في المونديال القطري، مؤكدا أهمية التركيز في كل مباراة على حدة، لتحقيق الفوز والعبور إلى الدور المقبل من البطولة، وقال: يجب أن نكون في قمة مستوانا وأن نستمتع بالمباريات التي نلعبها.

وأضاف دي يونغ: «هذه أول كأس عالم أشارك فيها، أتمنى أن أقدم أداء رائعا رفقة المنتخب، لطالما كانت المشاركة في المونديال حلما يراودني منذ الصغر، أعتقد أن تكون جزءا من هذا الحدث الكبير، هو فخر لأي لاعب».

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واختتم فرانكي دي يونغ تصريحاته قائلا «أتذكر نهائي كأس العالم 2010 جيدا، كنت أتابع المباراة أمام التلفاز بحماس كبير، لكن خيبة الأمل كانت في النهاية بالخسارة أمام المنتخب الإسباني، واليوم نعود إلى هذه المنافسة من جديد وهدفنا الوحيد هو الفوز بأول كأس عالم في تاريخ هولندا، وهو حلم كل الهولنديين، ولذلك سنبذل قصارى جهدنا لتحقيقه.

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