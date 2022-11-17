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الزعروري بديلا لحارث في منتخب المغرب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 02:24 مساء
الزعروري بديلا لحارث في منتخب المغرب
بطاقة أنس الزعروري لاعب المنتخب المغربي.(حساب الاتحاد المغربي لكرة القدم على فيسبوك)
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اختار مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، لاعب نادي بيرنلي الإنجليزي أنس الزعروري، للانضمام إلى قائمة المنتخب في مونديال قطر 2022.

واختار الركراكي أمين الحارث ضمن تشكيلة الـ26 لاعبًا التي سيخوض بها المونديال القطري، إلا أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه مارسيليا ضمن الدوري الفرنسي، حرمته من التواجد رفقة المنتخب.

-الإصابة تحرم المغربي أمين الحارث من مونديال قطر 2022
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ويحمل الزعروري الجنسية البلجيكية، ومثل منتخباتها في الفئات السنية، إلا أن دعوة المنتخب المغربي له، دفعته لاختيار تمثيل أسود الأطلسي في كأس العالم.

ويلتحق أنس الزعروري بمنتخب بلاده اليوم في معسكره بالإمارات، قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في المونديال، بعد مواففة «الفيفا»، على تمثيله منتخب المغرب.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة العالم بلقاء المنتخب الكرواتي في إطار منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم.

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