إنجلترا وأيرلندا تقدمان ملفهما لاستضافة «يورو 2028»

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت إنجلترا وأيرلندا ملفهما المبدئي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لاستضافة بطولة «يورو 2028»، تحت عنوان كرة القدم للجميع، كرة القدم للمستقبل.

وسيعلن الاتحاد الأوروبي الفائز بالتنظيم يوم السابع من أبريل 2023، حسب ما أورد الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي.

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واستبعد «ويفا» الملف الروسي لاستضافة منافسات الـ«يورو» لأعوام 2028 و2032، على الرغم من كون الملف الروسي هو المنافس القوي لملف إنجلترا وأيرلندا، وذلك ضمن العقوبات المفروضة على النظام الروسي بسبب العمليات الأخيرة في أوكرانيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ينوي زيادة عدد الفرق المشاركة في منافسات بطولة اليوم من 24 فريقا إلى 32 بداية من نسخة 2028، وسيتعين على الدول المستضيفة المشاركة في التصفيات للتأهل لليورو، وإلغاء الترشح المباشر.