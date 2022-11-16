إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة الانضباط بالدوري الإسباني إيقاف مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي ثلاث مباريات، على خلفية الطرد الذي تحصل عليه اللاعب في المباراة الأخيرة لفريقه بحسب ما ذكره الصحفي ميغيل سانز بجريدة «سبورت» الكتالونية.

وحسب ما ذكرته جريدة «سبورت» الكتالونية، تحصل الدولي البولندي على إنذارين في مباراة برشلونة الأخيرة أمام أوساسونا، على ملعب الأخير ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ودون الحكم غيل مانزانو في تقرير المباراة أن ليفاندوفسكي أشار بإشارة غير لائقة، بعدما أشهر في وجهه البطاقة الصفراء الثانية، عقب التدخل العنيف من قبل البولندي على لاعب فريق أوساسونا.

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كما أصدرت اللجنة قرارا بإيقاف زميله في الفريق جيرارد بيكيه أربع مباريات، بعدما تحدث بطريقة غير لائقة مع الحكم في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس، لكن بيكيه قد أعلن اعتزاله لعب كرة القدم في وقت سابق، ونهاية مشواره مع الكرة.

يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي يشارك رفقة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 والمقامة في قطر.