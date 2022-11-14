كوليبالي: نرغب في تكرار إنجاز «مونديال 2002»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قائد المنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم في قطر 2022 قدرة بلاده على تقديم مستوى عال في هذه النسخة.

رغبة قوية في إسعاد الجماهير

وقال كوليبالي عقب وصوله إلى الدوحة إن منتخب السنغال يأتي بعزيمة عالية ورغبة كبيرة في إسعاد جماهيره العريضة التي دائما كانت تسانده وتدعمه في المباريات الكبيرة.

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وأشار الدولي السنغالي إلى سعيه هو وزملائه لتكرار الإنجاز السابق للسنغال في كأس العالم 2002 والتي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، بالوصول إلى الدور ربع النهائي من المونديال، كما عبّر قائد المنتخب السنغالي عن سعادته بالأجواء في قطر والأجواء المثالية للعب كرة القدم، حيث تقام المنافسات للمرة الأولى في الشتاء.

مجموعة صعبة رفقة البلد المضيف

كوليبالي عبّر لموقع «كأس العالم 2022» الرسمي عن صعوبة مجموعة السنغال في البطولة، والتي تضم المنتخب الهولندي صاحب التاريخ الطويل في منافسات المونديال، ومنتخب قطر صاحب الأرض والجمهور، إضافة إلى منتخب الإكوادور الذي يتميز بالأداء القوي.

وكان المنتخب السنغالي قد وصل إلى الدوحة اليوم الإثنين رفقة ساديو مانيه نجم النادي الألماني بايرن ميونخ، والذي تعرض لإصابة في مباراة فريقه ضد فيردر بريمن ضمن منافسات الدوري الألماني.