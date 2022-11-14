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«الديوك الفرنسية» تستعين بتورام وديساسي في اللحظات الأخيرة قبل التوجه إلى مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 01:31 مساء
«الديوك الفرنسية» تستعين بتورام وديساسي في اللحظات الأخيرة قبل التوجه إلى مونديال قطر 2022
منتخب فرنسا لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عبر فيسبوك)
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انتهى الجهاز الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم بقيادة ديديه ديشامب، من إعداد القائمة النهائية لبطل العالم في آخر نسخة أقيمت بروسيا 2018، قبل التوجه إلى قطر التي تستضيف النسخة الجديدة وتنطلق الأحد المقبل.

وشهدت قائمة «الديوك الفرنسية» انضمام مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني ماركوس تورام، ومدافع موناكو أكسيل ديساسي في اللحظات الأخيرة من إرسال القائمة لتشكيلة المنتخب الوطني للبلاد التي ستخوض نهائيات كأس العالم في قطر بداية من الأسبوع المقبل، بحسب «رويترز».

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جاء انضمام مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني ماركوس تورام، ومدافع موناكو أكسيل ديساسي، بحسب ما كشفه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الإثنين، حيث أكد أن انضمام تورام (25 عامًا) لتشكيلة فرنسا حاملة اللقب ليكتمل عدد لاعبي الفريق بعد أن أصبح 26 لاعبًا.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: إن ديساسي انضم للتشكيلة بعد أن قرر مدافع باريس سان جيرمان بريسنل كيمبمبي الخروج من المنتخب، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وبعد انضمام تورام وديساسي وخروج كيمبمبي أصبحت التشكيلة على النحو التالي:

حراس مرمى:
ألفونس أريولا - هوجو لوريس - ستيف مانداندا.

المدافعون:
لوكا هرنانديز - تيو هرنانديز - أكسيل ديساسي- إبراهيما كوناتي - جول كوندي - بنجامين بافارد - وليام صليبا - دايو أوباميكانو - رافائيل فاران.

لاعبو الوسط:
إدواردو كامافينجا - يوسف فوفانا - ماتيو الغندوزي - أدريان رابيو - أوريلين تشاوميني - جوردان فيرتو.

المهاجمون:
كريم بنزيمة - كينجسلي كومان - عثمان ديمبلي - أوليفييه جيرو - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - كريستوفر نكونكو - ماركوس تورام.

نجوم هجوم منتخب فرنسا لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عبر فيسبوك)
نجوم هجوم منتخب فرنسا لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عبر فيسبوك)
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