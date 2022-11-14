Atwasat

المصرية ميار شريف تواصل الصعود العالمي وتتوج بلقب كولينا للتنس في تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 01:10 مساء
المصرية ميار شريف تواصل الصعود العالمي وتتوج بلقب كولينا للتنس في تشيلي
ميار شريف. (تويتر)
alwasat radio

عادت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، لمنصات التتويج العالمية من جديد، حيث أحرزت لقب بطولة كولينا المفتوحة للتنس في تشيلي، بعدما حققت انتصارًا صعبًا أمام الأوكرانية كاترينا كوزلوفا، وتغلبت عليها (3-6 و7-6 و7-5)، في المباراة النهائية للبطولة.

بذلك تحرز ميار شريف اللقب الرابع لها في بطولات المحترفات ذات الـ125 نقطة، والثالث لها هذا الموسم في تلك البطولات، وذلك بعد أن حسمت المباراة النهائية خلال ثلاث ساعات، وجاء ذلك استمرارًا لتألق ميار شريف هذا الموسم الذي شهد صعودها للمرة الأولى إلى المراكز الخمسين الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وذلك في يوليو الماضي.

أول مصرية تقفز لمنصات التتويج العالمية
أصبحت ميار شريف أول مصرية تفوز بإحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، بفوزها على المصنفة الأولى ماريا سكاري بنتيجة (7-5 و6-3) في بطولة بارما المفتوحة للسيدات، في الأول من أكتوبر الماضي، إلى جانب حصولها على أول ألقابها في مسيرتها.

- أنس جابر تحتفظ بوصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس

وحققت ميار شريف أيضًا فوزها الأول على واحدة من المصنفات العشر الأوائل على مستوى العالم، إلى جانب التونسية أنس جابر، التي وصلت إلى نهائيات ويمبلدون وأميركا المفتوحة هذا العام، ترفع ميار مكانة التنس في منطقة شمال أفريقيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة

تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما ...
تركيا ترفض تعازي واشنطن على خلفية تفجير إسطنبول

تركيا ترفض تعازي واشنطن على خلفية تفجير إسطنبول
كاركاتير حليم - القطاع المصرفي

كاركاتير حليم - القطاع المصرفي
«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»

«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»
كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية

كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته

جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته
مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن هو؟

مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن ...
وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض

وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»
وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة» وينذر برفع الضرائب

وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة» وينذر برفع الضرائب
استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)

استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي
سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا

سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا
البصمة الكربونية بليبيا

البصمة الكربونية بليبيا
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا

كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بخماسية قبل توجه نجومه إلى مونديال قطر
سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بخماسية قبل توجه نجومه إلى ...
منتخب أستراليا لكرة السلة ينسحب أمام إيران بسبب موجة الاحتجاجات
منتخب أستراليا لكرة السلة ينسحب أمام إيران بسبب موجة الاحتجاجات
المنشطات تبعد المولد عن منتخب السعودية في كأس العالم والعابد بدلا منه
المنشطات تبعد المولد عن منتخب السعودية في كأس العالم والعابد بدلا...
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته
كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية
كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022...
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022...
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم...
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا على أياكس بدوري الأبطال
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا ......
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟...
المزيد
«الديوك الفرنسية» تستعين بتورام وديساسي في اللحظات الأخيرة قبل التوجه إلى مونديال قطر 2022
«الديوك الفرنسية» تستعين بتورام وديساسي في اللحظات الأخيرة ......
المصرية ميار شريف تواصل الصعود العالمي وتتوج بلقب كولينا للتنس في تشيلي
المصرية ميار شريف تواصل الصعود العالمي وتتوج بلقب كولينا ......
تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة
تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ......
كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية
كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية...
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط