المصرية ميار شريف تواصل الصعود العالمي وتتوج بلقب كولينا للتنس في تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط

عادت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، لمنصات التتويج العالمية من جديد، حيث أحرزت لقب بطولة كولينا المفتوحة للتنس في تشيلي، بعدما حققت انتصارًا صعبًا أمام الأوكرانية كاترينا كوزلوفا، وتغلبت عليها (3-6 و7-6 و7-5)، في المباراة النهائية للبطولة.

بذلك تحرز ميار شريف اللقب الرابع لها في بطولات المحترفات ذات الـ125 نقطة، والثالث لها هذا الموسم في تلك البطولات، وذلك بعد أن حسمت المباراة النهائية خلال ثلاث ساعات، وجاء ذلك استمرارًا لتألق ميار شريف هذا الموسم الذي شهد صعودها للمرة الأولى إلى المراكز الخمسين الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وذلك في يوليو الماضي.

أول مصرية تقفز لمنصات التتويج العالمية

أصبحت ميار شريف أول مصرية تفوز بإحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، بفوزها على المصنفة الأولى ماريا سكاري بنتيجة (7-5 و6-3) في بطولة بارما المفتوحة للسيدات، في الأول من أكتوبر الماضي، إلى جانب حصولها على أول ألقابها في مسيرتها.

- أنس جابر تحتفظ بوصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس

وحققت ميار شريف أيضًا فوزها الأول على واحدة من المصنفات العشر الأوائل على مستوى العالم، إلى جانب التونسية أنس جابر، التي وصلت إلى نهائيات ويمبلدون وأميركا المفتوحة هذا العام، ترفع ميار مكانة التنس في منطقة شمال أفريقيا.