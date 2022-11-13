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جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 10:36 مساء
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته
جانب من مسابقة بطولة العالم للسائقين (الإنترنت)
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افتتح البريطاني جورج راسل، الأحد، باكورة انتصاراته في بطولة العالم للفورمولا واحد بفوزه بجائزة البرازيل الكبرى، الجولة الحادية والعشرين قبل الأخيرة لهذا الموسم، متقدماً على مواطنه لويس هاميلتون في ثنائية لمرسيدس، وفق وكالة «فرانس برس».

وحقق مرسيدس بفضل راسل الذي كان أوّل المنطلقين، فوزه الأول هذا العام، منهياً سلسلة من 9 انتصارات توالياً لريد بول الذي حل سائقاه الهولندي ماكس فيرستابن، المتوج باللقب للعام الثاني توالياً، والمكسيكي سيرخيو بيريس في المركزين السادس والسابع توالياً.

وأكمل منصة التتويج على حلبة إنترلاغوس سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس.

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