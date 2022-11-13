المنشطات تبعد المولد عن منتخب السعودية في كأس العالم والعابد بدلا منه

القاهرة - بوابة الوسط

استُبعد المهاجم السعودي فهد المولد عن تشكيلة بلاده المشاركة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم كإجراء احترازي بسبب قضية منشطات، واستدعى المدرب الفرنسي هيرفيه رونار اللاعب نواف العابد بدلًا منه، بحسب ما أعلن حساب المنتخب السعودي على موقع «تويتر»، الأحد.

وقال المنتخب في بيان إنه «بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية (وادا) في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الخاصة باللاعب فهد المولد وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي» قرر رونار استبعاد اللاعب واستدعاء العابد لاعب الشباب البالغ 32 عامًا، بحسب «فرانس برس».

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وكانت لجنة الرقابة على المنشطات في السعودية قد أصدرت قرارًا يتضمن إيقاف لاعب نادي الشباب المولد لمدة 18 شهرًا، اعتبارًا من 28 مارس الماضي، بعد ثبوت تناوله مادة فوروسيميد المحظورة في 21 فبراير 2022، وبعد ذلك اتخذ مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بشأن الاستئناف المقدم من مهاجم فريق الاتحاد السابق، ضد عقوبة إيقافه، فقرر تخفيضها بحسب تقارير صحفية والسماح له بالمشاركة في المباريات بشكل رسمي، قبل ان تستأنف (وادا) هذا التخفيض أمام محكمة التحكيم.

وهذه ليست المرة الأولى يجري فيها إيقاف المولد بداعي المنشطات، بل سبق وأن أدين في قضية مماثلة في العام 2019 حيث تقرر إيقافه لمدة سنة كاملة.