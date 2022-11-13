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منتخب أستراليا لكرة السلة ينسحب أمام إيران بسبب موجة الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 05:26 مساء
منتخب أستراليا لكرة السلة ينسحب أمام إيران بسبب موجة الاحتجاجات
احتجاجات إيران. (فرانس برس)
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قرر منتخب أستراليا لكرة السلة، السبت، الانسحاب من مباراة ضمن تصفيات كأس العالم، مقررة في إيران الأسبوع المقبل، بعد تقييم للمخاطر وسط مخاوف بشأن سلامة اللاعبين، وذلك على خلفية موجة الاحتجاجات المستمرة منذ وفاة الشابة مهسا أميني. وكانت أستراليا قد ضمنت التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة السلة في وقت سابق بفوزها العريض على كازاخستان.

أعلن المنتخب الأسترالي لكرة السلة، السبت، الانسحاب من مباراة ضمن تصفيات كأس العالم للرجال مقررة في إيران بسبب مخاوف على سلامة البعثة. وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الأسترالي نظيره الإيراني في طهران الثلاثاء، لكن الاتحاد الأسترالي قرر عدم خوض تلك المباراة بعد أن ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم في وقت سابق بفوزه العريض على كازاخستان (97-50)، بحسب «فرانس برس».

وقال الاتحاد الأسترالي للعبة في بيان «قمنا بإجراء تقييم شامل للمخاطر بالتعاون مع السلطات المعنية ونتيجة لذلك لن نرسل أي فرق إلى إيران في الوقت الحالي». وتحذر الحكومة الأسترالية حاليًا من أن «الاحتجاجات مستمرة في جميع أنحاء البلاد وهناك زيادة في عدد الرعايا الأجانب الموقوفين».

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وأضافت «لا تسافروا إلى إيران لأن الوضع الأمني لا يزال متقلباً وثمة خطر كبير أن يجري احتجازكم أو اعتقالكم بشكل تعسفي». وشهدت إيران موجة احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها لأنها خالفت قوانين اللباس الصارمة للمرأة في البلاد.

وقال نجم المنتخب الأسترالي ديان فاسيليفيتش إن لاعبي المنتخب أيدوا القرار. وقال لجريدة «ملبورن هيرالد صن» في كازاخستان «بصراحة، نحن سعداء لأننا لم نلعب في إيران في ظل الفوضى والاحتجاجات المستمرة».

وأضاف «بقدر ما كنا نرغب جميعًا في خوض مباراة أخرى لبلدنا، لم يكن الأمن والطمأنينة متوفرين لنا، لذلك اتخذ الاتحاد الأسترالي الخيار الصحيح». وشاركت أستراليا بطلة آسيا في جميع نهائيات كأس العالم الـ13 الأخيرة باستثناء واحدة علمًا بأن الفلبين واليابان وإندونيسيا ستستضيف البطولة العام المقبل.

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