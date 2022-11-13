Atwasat

سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بخماسية قبل توجه نجومه إلى مونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 05:23 مساء
سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بخماسية قبل توجه نجومه إلى مونديال قطر
كيليان مبابي. (فرانس برس)
alwasat radio

عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم في المباراة الأخيرة قبل توجه نجومه إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم، بفوزه بخماسية نظيفة على ضيفه أوكسير في المرحلة الخامسة عشرة، اليوم الأحد، وعمد المدرب كريستوف غالتييه ألا يريح أي عنصر من هجومه الناري المؤلف من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي في مسعاه لتفادي أي انزلاق قبل الاستحقاق الدولي.

- نجوم مشاغبة في تاريخ كأس العالم
- منتخب العراق في مونديال المكسيك 1986 رغم الحرب والبطش

ودخل سان جيرمان إلى اللقاء متقدمًا بفارق نقطتين فقط عن لنس الثاني الفائز (2-1) على ضيفه كليرمون السبت، لكنه أعاد فارق الخمس نقاط محافظًا على سجله الخالي من الهزائم في الدوري (13 انتصارًا وتعادلان)، وتناوب على تسجيل الأهداف مبابي (11)، الإسباني كارلوس سولر (51)، المغربي أشرف حكيمي (57) والبديلان البرتغالي ريناتو سانشيز (81) والشاب هوغو إيكيتيكيه (84)، وكان أبرز الغائبين القائد البرازيلي ماركينيوس بسبب مشكلة عضلية ولاعب الوسط الإسباني فابيان رويس لإصابة في قدمه، بحسب «فرانس برس».

وشارك نوردي موكييلي بدلا من ماركينيوس في قلب الدفاع إلى جانب الإسباني سيرخيو راموس الذي لم يستدعه المدرب لويس إنريكي إلى منتخب «لا روخا» لمونديال 2022، كما جلس المدافع الدولي الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي العائد من إصابة في وتر أخيل، على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل بديلا في ربع الساعة الأخير.

ولم يتأخر سان جيرمان لافتتاح التسجيل بعد أن رفع ميسي كرة رائعة فوق المدافعين نحو البرتغالي نونو منديش الذي غمزها سريعة عرضية منخفضة إلى مبابي الذي تابعها خاطفة في الشباك (11)، وأتيحت فرصة ذهبية للضيوف لمعادلة النتيجة بعد أن وصلت كرة في ظهر الدفاع الى السنغالي مبايي نيانغ بالقرب من القائم، تابعها على الطائر تألق الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في التصدي لها (17)، ولم يرتق الشوط الأول إلى مستوى التطلعات وغابت الفرص المحققة باستثناء كرة وصلت إلى ميسي نحو القائم الثاني قبل أن يرواغ لاعبين ويسدد بعيدًا (38)، قبل أن ينتفض فريق العاصمة في الثاني مسجلا أربعة أهداف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر

استديو تحليل قناة الوسط «WTV» يواصل الانعقاد لمباراة التحدي والأخضر
سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا

سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا
كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها

كاليفورنيا: طلب بالسجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز وإعادة 800 مليون دولار لضحاياها
شاهد «الاستوديو التحليلي» لمباراة ديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد «الاستوديو التحليلي» لمباراة ديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»
حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)

حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)
بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي

بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي
الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق

الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على الشيوخ الأميركي.. وبايدن يعلق
البصمة الكربونية بليبيا

البصمة الكربونية بليبيا
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري

التعادل الإيجابي يحسم مباراة المحلة وأبوسليم بالدوري
إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)

إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا

كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا

وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا
«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%

«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%
وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا

وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا
وليامز: إخفاء تقرير التدقيق الدولي لأداء «المركزي» خطأ فظيع

وليامز: إخفاء تقرير التدقيق الدولي لأداء «المركزي» خطأ فظيع
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
توماس مولر .. يحلم بلقب هداف المونديال
توماس مولر .. يحلم بلقب هداف المونديال
القيصر يحصل على التاج ومارادونا يفشل وانهيار غاسكوين في مونديال 90
القيصر يحصل على التاج ومارادونا يفشل وانهيار غاسكوين في مونديال ...
البريطاني راسل يحرز أول فوز لفريق مرسيدس في سباق السرعة لـ«فورمولا 1» بالبرازيل
البريطاني راسل يحرز أول فوز لفريق مرسيدس في سباق السرعة ...
لنس يواصل انتفاضته ويلاحق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
لنس يواصل انتفاضته ويلاحق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
ميسي يبعث برسالة تحذير أخيرة للأرجنتينيين قبل انطلاق المونديال
ميسي يبعث برسالة تحذير أخيرة للأرجنتينيين قبل انطلاق المونديال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022...
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم...
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022...
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا على أياكس بدوري الأبطال
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا ......
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟...
المزيد
المنشطات تبعد المولد عن منتخب السعودية في كأس العالم والعابد بدلا منه
المنشطات تبعد المولد عن منتخب السعودية في كأس العالم والعابد......
منتخب أستراليا لكرة السلة ينسحب أمام إيران بسبب موجة الاحتجاجات
منتخب أستراليا لكرة السلة ينسحب أمام إيران بسبب موجة ......
سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بخماسية قبل توجه نجومه إلى مونديال قطر
سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بخماسية قبل توجه نجومه......
ميسي يبعث برسالة تحذير أخيرة للأرجنتينيين قبل انطلاق المونديال
ميسي يبعث برسالة تحذير أخيرة للأرجنتينيين قبل انطلاق ......
لنس يواصل انتفاضته ويلاحق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
لنس يواصل انتفاضته ويلاحق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط