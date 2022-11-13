سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بخماسية قبل توجه نجومه إلى مونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط

عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم في المباراة الأخيرة قبل توجه نجومه إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم، بفوزه بخماسية نظيفة على ضيفه أوكسير في المرحلة الخامسة عشرة، اليوم الأحد، وعمد المدرب كريستوف غالتييه ألا يريح أي عنصر من هجومه الناري المؤلف من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي في مسعاه لتفادي أي انزلاق قبل الاستحقاق الدولي.

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ودخل سان جيرمان إلى اللقاء متقدمًا بفارق نقطتين فقط عن لنس الثاني الفائز (2-1) على ضيفه كليرمون السبت، لكنه أعاد فارق الخمس نقاط محافظًا على سجله الخالي من الهزائم في الدوري (13 انتصارًا وتعادلان)، وتناوب على تسجيل الأهداف مبابي (11)، الإسباني كارلوس سولر (51)، المغربي أشرف حكيمي (57) والبديلان البرتغالي ريناتو سانشيز (81) والشاب هوغو إيكيتيكيه (84)، وكان أبرز الغائبين القائد البرازيلي ماركينيوس بسبب مشكلة عضلية ولاعب الوسط الإسباني فابيان رويس لإصابة في قدمه، بحسب «فرانس برس».

وشارك نوردي موكييلي بدلا من ماركينيوس في قلب الدفاع إلى جانب الإسباني سيرخيو راموس الذي لم يستدعه المدرب لويس إنريكي إلى منتخب «لا روخا» لمونديال 2022، كما جلس المدافع الدولي الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي العائد من إصابة في وتر أخيل، على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل بديلا في ربع الساعة الأخير.

ولم يتأخر سان جيرمان لافتتاح التسجيل بعد أن رفع ميسي كرة رائعة فوق المدافعين نحو البرتغالي نونو منديش الذي غمزها سريعة عرضية منخفضة إلى مبابي الذي تابعها خاطفة في الشباك (11)، وأتيحت فرصة ذهبية للضيوف لمعادلة النتيجة بعد أن وصلت كرة في ظهر الدفاع الى السنغالي مبايي نيانغ بالقرب من القائم، تابعها على الطائر تألق الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في التصدي لها (17)، ولم يرتق الشوط الأول إلى مستوى التطلعات وغابت الفرص المحققة باستثناء كرة وصلت إلى ميسي نحو القائم الثاني قبل أن يرواغ لاعبين ويسدد بعيدًا (38)، قبل أن ينتفض فريق العاصمة في الثاني مسجلا أربعة أهداف.