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ميسي يبعث برسالة تحذير أخيرة للأرجنتينيين قبل انطلاق المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 04:44 مساء
ميسي يبعث برسالة تحذير أخيرة للأرجنتينيين قبل انطلاق المونديال
الأرجنتيني ليونيل ميسي. (فرانس برس)
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دعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مواطني بلاده إلى التعقُّل حيال فرص «ألبيسيليستي» للفوز بلقب كأس العالم في كرة القدم، وذلك حسب ما نقلت وكالة فرانس برس أمس السبت عن مقابلة أجرتها جريدة أرجنتينية قبل نحو أسبوع من انطلاق مونديال قطر 2022.

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ويعتبر المنتخب الأرجنتيني الذي ظفر بلقب كوبا أميركا بنسخته الأخيرة، أحد المرشحين للتتويج في قطر، لكن قائد منتخب «التانغو» البالغ 35 عامًا قال لجريدة «أولي» الرياضية «سنقاتل من أجل الحصول على اللقب، لكننا لن نكون أبطالًا تلقائيًا، كما يعتقد الأرجنتينيون»، بحسب «فرانس برس».

ميسي يحذر من التفكير في دور الـ16 مبكرًا
وأكد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أنه «من الخطأ أصلاً التفكير في دور الـ16، يجب التفكير في المباراة الأولى. من الضروري أن تبدأ بالخطوة الصحيحة والفوز بالمباريات الثلاث في دور المجموعات». وسيقود الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، تشكيلة من 26 لاعبًا تضم أنخل دي ماريا وباولو ديبالا اللذين عادا بعد التعافي من الإصابة.

أوقات عصيبة منتظرة في مونديال قطر
وقال ميسي «سنمر بأوقات عصيبة، لكن هذه المجموعة مستعدة للأسوأ. جرى تشكيلها عندما خسرنا في نصف نهائي كوبا أميركا العام 2019 أمام البرازيل. ومن هناك، أنتجت ما حققته»، في إشارة إلى فوز الأرجنتين في نهائي كوبا أميركا 2021 والظفر باللقب الخامس عشر في تاريخها.

وتبدأ الأرجنتين الفائزة مرتين بكأس العالم العامين 1978 و1986، مشوارها في النسخة الحالية ضمن منافسات المجموعة الثالثة أمام السعودية في 22 نوفمبر الجاري، قبل مواجهة المكسيك وبولندا في 26 و29 من الشهر نفسه.

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