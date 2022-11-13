القيصر يحصل على التاج ومارادونا يفشل وانهيار غاسكوين في مونديال 90

القاهرة - بوابة الوسط

اللعب الآمن، طريقة اعتمدتها الفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم عام 1990، للوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب، ليعتبر هذا المونديال هو الأكثر مللاً في تاريخ البطولة. الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تغيير بعض القوانين، لتحسين اللعبة والارتقاء بها، ومحاربة هذه الظاهرة التي أنتجت مباريات مملة.

وكالة «فرانس برس» استعرضت في تقرير اليوم الأحد، كيف وصلت ألمانيا الغربية إلى المباراة النهائية وثأرت من أرجنتين مارادونا؟، وكيف انتصرت المتعة على الملل ؟ وقالت إن الفريق الألماني كان الوحيد الذي اختار أن يلعب كرة قدم جمالية، وفضل الهجوم على الركون للدفاع، وعلى غير العادة، كان التاريخ منصفاً لها، فحققت اللقب في النهاية بعد هزيمة الأرجنتين بهدف للاشيء، بأقدام الأسطورة لوثر ماتيوس، ليكتب التاريخ أول فوز لفريق أوروبي على آخر لاتيني في نهائي البطولة.

أما إيطاليا فقد كان بها أقوى دوري في العالم، تمتعت ببنية تحتية مميزة، وكان النقل التلفزيوني عالي الدقة للمرة الأولى، فيما أصبحت «نيسّون دورما» للتينور لوتشانو بافاروتي الموسيقى التصويرية للبطولة، لكن معدل التسجيل جاء ضعيفًا وبلغ 2.21 في المباراة في مملكة اللعب الدفاعي، طُرد 16 لاعبًا وحَسمت ركلات الترجيح أربع مباريات بينها مبارتا نصف النهائي، وفق تقرير «فرانس برس».

الملل يسيطر على مونديال 90 من البداية

ولذلك منع الاتحاد الدولي لاحقًا حراس المرمى بالتقاط كرة معادة من الدفاع ومنح الفريق الفائز ثلاث نقاط بدل اثنتين، في مباراة مصر وإيرلندا، حاز حارس مصر أحمد شوبير على نسبة استحواذ عالية، فقال المدير الفني لإيرلندا جاك تشارلتون «لم يأتوا لخوض مباراة»، كان النهائي بين ألمانيا الغربية والأرجنتين (1-0)، الأول يعجز فيه أحد الفريقين عن التسجيل، وقد حُسم بركلة جزاء متأخرة وطُرد لاعبان للفريق الخاسر.

مارادونا يفشل في استقطاب الجماهير الإيطالية

سعت إيطاليا لتقريب الشمال الغني من الجنوب الفقير، ولسخرية القدر، تواجهت في نصف النهائي مع الأرجنتين ونجمها دييغو مارادونا في مدينة نابولي الجنوبية، التي وضعها الولد الذهبي على الخارطة العالمية، ودعا مارادونا أهل نابولي للوقوف معه ضد إيطاليا «لمدة 364 يومًا يعاملونكم كالقذارة، ثم يطالبونكم بتشجيعهم». رغم سطوته على المدينة، وقفت الجماهير مع أبناء جلدتها.

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وبعد تحطيمه رقمًا قياسيًا بالحفاظ على نظافة شباكه 517 دقيقة، ارتكب حارس إيطاليا والتر زينغا خطأ سمح لكلاوديو كانيجيا بالتعديل (1-1) قبل العبور بركلات الترجيح، لكن كانيجيا، صاحب الشعر الأشقر الطويل وبطل إقصاء البرازيل (1-0) في الدور الثاني، غاب عن النهائي بداعي الإيقاف مع ثلاثة من زملائه.

سداسية سكيلاتشي الإعجازية

قدمت إيطاليا هداف البطولة سلفاتوري سكيلاتشي (6)، رغم خوضه مباراة دولية وحيدة قبل المونديال، دخل «توتو» من مقاعد البدلاء وفرض نفسه تدريجيًا، قبل أن يفقد موقعه بعد المونديال «مجرد استدعائي كان رائعًا، كنت ساكتفي لو جلست طوال الوقت على مقاعد البدلاء». لكن بعد الإقصاء مع الأرجنتين بركلات الترجيح، تحدّث عن شعوره «بقيت أكثر من ساعتين في غرف الملابس أدخن وأبكي»، حسب تقرير «فرانس برس».

وكان نهائي روما الوحيد حتى الآن بين نفس المنتخبين في نسختين متتاليتين، أخفق مارادونا بتكرار ملاحم 86، في ظل مراقبة شديدة من غيدو بوخفالد، وقال اللاعب الذي جلس باكيًا في دائرة منتصف الملعب «وعدت ابنتي دالما بأني سأجلب الكأس معي»، أما بوخفالد، فقال: «دقيقة بعد دقيقة، شعرت بأنه مستسلم وكأنه يقول ماذا؟ أنت مجددًا؟»، طُرد الأرجنتينيان بيدرو مونسون وغوستافو ديسوتي وكانت ألمانيا الغربية الأفضل.

«ماذا احتسب؟ لقد احتسب ركلة جزاء! لقد، احتسب، ركلة جزاء!» كلمات الدهشة للمعلق الألماني غيرد روبنباور، بعد احتساب الحكم المكسيكي إدغاردو كوديسال منديس ركلة جزاء جدلية لمصلحة رودي فولر في الدقيقة 85، رغم اعتراضات الأرجنتينيين.

القيصر يحصل على التاج

وجاء في تقرير «فرانس برس» أن مسجل الركلة أندرياس بريمه قال «قبل كل مباراة، كان يتمّ اختيار ثلاثة مسدّدين، رودي فولر تعرّض لخطأ، وكان هناك لوثار ماتيوس، لكنه لم يكن بحال جيدة، جاء فولر وقال لي إذا سجّلت سنصبح أبطالاً للعالم، أجبته شكرًا جزيلاً، سأتذكّر هذا الأمر»، وقف بريمه في وجه الحارس سيرخيو غويكوتشيا، بطل دور الـ16 ضد البرازيل وركلات الترجيح في ربع النهائي ونصف النهائي ضد يوغوسلافيا وإيطاليا تواليًا.. رغم ارتمائه إلى زاويته اليمنى، إلا أن كرة الأعسر بريمه، وبقدمه اليمنى، عانقت الشباك.

بعد خسارتها نهائي 82 و86، أحرزت ألمانيا الغربية لقبًا ثالثًا بعد 54 و74، معادلة رقم البرازيل، بقيادة فرانتس بكنباور الذي أصبح أول قائد منتخب ومدرب يحرز اللقب، ختم المعلق الألماني روبنباور «القيصر حصل على التاج». كانت لحظة هامة قبل أشهر من سقوط جدار برلين.

مغامرة الكاميرون الأفريقية النادرة

كانت الأرجنتين ضحية مفاجأة كبيرة افتتاحًا بسقوطها أمام الكاميرون بهدف، لم تنته مغامرة «الأسود غير المروّضة» عند هذا الحد، فكانت أول منتخب أفريقي يبلغ ربع النهائي، حيث خسرت بصعوبة أمام إنجلترا (2-3)، بعد التمديد عندما كانت الطرف الأفضل، عن عمر 38 عامًا، سجّل لها روجيه ميلا 4 أهداف، أمام كولومبيا في الدور الثاني (2-1)، انتزع الكرة من بين قدمي الحارس رينيه إيغيتا المتحاذق، فسجّل في المرمى الخالي محتفلاً برقصة شهيرة.

كان زميله في مونبلييه الفرنسي، صانع اللعب الكولومبي كارلوس فالديراما قد أراه خزعبلات إيغيتا مع الكرة «عرفت أنه إذا كنت سريعًا بما يكفي سأستغل غلطته، وهذا ما حصل»، كان ميلا يلعب هاويًا في جزيرة لا ريونيون الفرنسية في المحيط الهندي «قبل ستة أشهر من كأس العالم، زرت الكاميرون وأصر الرئيس أن أعود إلى المنتخب».

دموع وانهيار الإنجليزي غاسكوين

ضغطت الحكومة على المدرب الروسي فاليري نيبومنياتشي لاستدعائه، لم يشعر بدايةً بأنه في لياقة جيدة «لكن كرة القدم ليست لعبة بدنية، كنت دومًا لاعبًا ذكيًا، فأدركت أني سأحصل على الفرصة بحال كنت جاهزًا». في مباراة إنجلترا، تقدّمت الكاميرون (2-1) وواصلت الاستعراض دون انكفاء، لكن هدّاف 86 غاري لينيكر سجل مرتين من نقطة الجزاء «عشية المباراة، حضرت وسائل الإعلام بكثافة تدريبنا، تعمّدتُ تسديد ركلة لن أنفذها في المباراة بحال سنحت لي الفرصة، وبالفعل ارتمى حارس الكاميرون إلى تلك الزاوية»، بعد تخطي قطوع الكاميرون، سقطت إنجلترا بركلات الترجيح أمام ألمانيا، ومعها نجمها بول غاسكوين الذي انهار باكيًا بعد نيله إنذارًَا كان سيبعده النهائي لو تأهل «الأسود الثلاثة»، وفق تقرير «فرانس برس».