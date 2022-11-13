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بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 11:12 صباحا
بأداء دفاعي دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز في دوري السلة الأميركي
كيفن دورانت يصوب في السلة. (فرانس برس)
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قدم بروكلين نتس بقيادة نجمه كيفن دورانت أداءً دفاعيًا مميزًا أمام المضيف لوس أنجليس كليبرز ليحقق الفوز بنتيحة (110-95)، هو الرابع في آخر خمس مباريات منذ إيقاف كايري إرفينغ، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، السبت، في حين يواصل نتس انتفاضته بعد بداية سيئة للموسم.

وحقق بوسطن سلتيكس انتصاره السادس تواليًا على حساب مضيفه ديترويت بيستونز (117-108)، فيما أسقط دالاس مافريكس ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز المحلق (117-112) بفضل تريبل دابل لنجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش، بينها 42 نقطة، وأوقف نتس لاعبه إرفينغ خمس مباريات على الأقل إثر فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي أدين على نطاق واسع باعتباره معاديًا للسامية، بحسب «فرانس برس».

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وعلى الرغم من غيابه عن خمس مباريات، قال جاك فون، مدرب نتس، قبل مباراة السبت: «إن إرفينغ لن يعود لمواجهة ليكرز الأحد»، وقال دورانت بعد الانتصار: «من الواضح أننا نفتقد إرفينغ، وعلينا أن ننظر من أين ستأتي هذه النقاط، أعتقد أن اللاعبين يفعلون ذلك كمجموعة».

وتألق دورانت في طرفي الملعب مسجلًا 27 نقطة وست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، وتصدى للكرة مرتين وسرقها مرتين، وأصبح دورانت (34 عامًا) أول لاعب يبدأ موسمًا بـ13 مباراة متتالية يسجل خلالها 25 نقطة على الأقل منذ مايكل جوردان (16 مباراة) في مستهل موسم 1988-1989.

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