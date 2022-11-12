بنزيما يحتفل ولاكازيت ينقذ ليون من الخسارة أمام نيس في الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل ليون مع ضيفه نيس (1-1)، الجمعة، في المرحلة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم ليرفع ليون رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن ونيس إلى 20 نقطة في المركز التاسع. وشارك بين شوطي المباراة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد جماهير ليون فرحته بتتويجه بجائزة الكرة الذهبية وظهر وهو يحملها في ملعب «غروباما».

أنقذ ألكسندر لاكازيت فريقه ليون من الخسارة أمام ضيفه نيس بإدراكه التعادل (1-1) الجمعة على ملعب «غروباما» في ليون في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم، بحسب «فرانس برس».

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وكان نيس في طريقه إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث تواليًا والسادس هذا الموسم عندما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي العاجي نيكولا بيبيه في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن ليون حصل على ركلة جزاء أيضًا انبرى لها لاكازيت بنجاح.

واكتفى كلا الفريقين بنقطة واحدة رفع بها ليون رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، ونيس إلى 20 نقطة في المركز التاسع، وقدم مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا كريم بنزيما الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي توج بها هذا العام، إلى جماهير فريقه السابق ليون بين الشوطين.

وأُطفئت أنوار الملعب بالكامل باستثناء ممر الوصول إلى الملعب، وعُرض فيلم قصير لأول مرة على الشاشات العملاقة في الملعب.

وبدأ بنزيما مسيرته الكروية مع ليون في سن التاسعة قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد العام 2009 مقابل 35 مليون يورو.