Atwasat

نجم توتنهام المصاب يزين تشكيلة كوريا الجنوبية في مونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 05:19 مساء
نجم توتنهام المصاب يزين تشكيلة كوريا الجنوبية في مونديال قطر
سون هيونغ مين. (فرانس برس)
alwasat radio

اختير سون هيونغ مين مهاجم توتنهام الإنجليزي، السبت، ضمن التشكيلة الرسمية لكوريا الجنوبية المشاركة في مونديال قطر، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيلعب بعد إصابة خطيرة في الوجه، وأصيب قائد منتخب كوريا الجنوبية بكسر على مستوى عينه اليسرى، خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا مع توتنهام ثم خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي.

وقال مدرب كوريا الجنوبية، البرتغالي باولو بينتو، لدى الإعلان عن التشكيلة الرسمية لخوض غمار كأس العالم «نحن على اتصال به وبالجهاز الطبي في توتنهام، أما تحديد اليوم الذي يمكنه فيه المشاركة في تدريبات الفريق، فلا نملك هذه المعلومات في الوقت الحالي، فنحن في حاجة إلى الانتظار، نحتاج إلى تحليل وضعه يوما بعد يوم»، بحسب «فرانس برس».

- منتخب العراق في مونديال المكسيك 1986 رغم الحرب والبطش
- «مارادونا».. العقل المدبر لمونديال المكسيك 1986

وأضاف «لدينا الوقت لاتخاذ القرار. أهم شيء أن يتعافى بأفضل طريقة ممكنة ويشعر بالراحة ومن ثم سنتخذ القرار النهائي»، واختار بينتو اللاعب الذي يمكن أن يحل بدلا من سون في حال عدم تعافيه تمامًا من الإصابة وهو أوه هيون غيو الذي سيتدرب مع المنتخب في قطر، وستكون المباراة الافتتاحية لكوريا الجنوبية ضد الأوروغواي في 24 نوفمبر الجاري.

وكتب سون الذي سجل 35 هدفًا في 106 مباريات دولية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع «لا أطيق الانتظار لتمثيل بلدنا الجميل، أراكم قريبًا»، كما تلعب كوريا الجنوبية مع غانا والبرتغال في المجموعة الثامنة.

تشكيلة كوريا الجنوبية
حراسة المرمى: كيم سيونغ غيو (الشباب السعودي)، سونغ بوم كون (تشونبوك موتورز)، جو هيون وو (أولسان).

الدفاع: كوون كيونغ وون (غامبا أوساكا الياباني)، كيم مون هوان (تشونبوك موتورز)، كيم مين جاي (نابولي الإيطالي)، كيم يونغ غوون (أولسان)، كيم جين سو (تشونبوك موتورز)، كيم تاي هوان (أولسان)، يون جونغ غيو (سيول)، تشو يو مين (دايجون هانا سيتيزن)، هونغ تشول (دايغو إف سي).

الوسط: كوون تشانغ هون (غيمتشيون سانغمو)، نا سانغ هو (إف سي سيول)، بايك سيونغ هو (تشونبوك موتورز)، لي كانغ إن (ريال مايوركا الإسباني)، لي جاي سونغ (ماينتس ألالماني)، جيونغ وو يونغ (فرايبورغ الألماني)، هوانغ إين بيوم (أولمبياكوس اليوناني)، هوانغ هي تشان (ولفرهامبتون الانجليزي)، سون جون هو (شاندونغ تايشان الصيني)، سونغ مين كيو (تشونبوك موتورز)، جونغ وو يونغ (السد القطري).

الهجوم: سون هيونغ مين (توتنهام الإنجليزي)، تشو غيو سونغ (تشونبوك موتورز)، هوانغ أوي جو (أولمبياكوس اليوناني).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة» (14): أنشيلادا بالدجاج من المطبخ المكسيكي

«أكلات ماجدة» (14): أنشيلادا بالدجاج من المطبخ المكسيكي
«فلوسنا»: صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ..من المنتفع؟

«فلوسنا»: صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ..من المنتفع؟
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
«هنا ليبيا»: الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي بهون

«هنا ليبيا»: الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي بهون
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أبوسليم 1 - 1 المحلة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أبوسليم 1 - 1 المحلة
«فرانس برس»: الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ.. وترامب سيعلن ترشحه للرئاسة

«فرانس برس»: الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ.. وترامب سيعلن ...
صولة يسجل هدفين ويصنع الثالث في ديربي الكويت ليقود العربي إلى الصدارة

صولة يسجل هدفين ويصنع الثالث في ديربي الكويت ليقود العربي إلى الصدارة
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
الإعدام لأميركية قتلت حاملا لسرقة جنينها

الإعدام لأميركية قتلت حاملا لسرقة جنينها
تاريخ من الأخطاء التحكيمية .. هل تختفي في مونديال قطر 2022؟

تاريخ من الأخطاء التحكيمية .. هل تختفي في مونديال قطر 2022؟
«نشنوش» يخضع لفحوصات في جنوب أفريقيا بعد إصابته بالتهاب الغدة الدرقية

«نشنوش» يخضع لفحوصات في جنوب أفريقيا بعد إصابته بالتهاب الغدة الدرقية
كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا

كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا
خاص لـ«بوابة الوسط» .. قانون الرياضة يرى النور قريبا

خاص لـ«بوابة الوسط» .. قانون الرياضة يرى النور قريبا
الليبيان الحصادي والمجبري يفوزان في الجولة الأخيرة لبطولة المتوسط للشطرنج

الليبيان الحصادي والمجبري يفوزان في الجولة الأخيرة لبطولة المتوسط للشطرنج
قبل الاعتزال.. تكريم دولي لـ«شنيشح» في بطولة العالم للكرة الطائرة «جلوس»

قبل الاعتزال.. تكريم دولي لـ«شنيشح» في بطولة العالم للكرة الطائرة «جلوس»
بايدن يعلن حزمة بـ500 مليون دولار لدعم تحول مصر إلى الطاقة النظيفة

بايدن يعلن حزمة بـ500 مليون دولار لدعم تحول مصر إلى الطاقة النظيفة
السفير الألماني يزور مكتبة الفرجاني في طرابلس لاقتناء كتب عن ليبيا

السفير الألماني يزور مكتبة الفرجاني في طرابلس لاقتناء كتب عن ليبيا
مخازن «الصحة» تستلم شحنة من «لقاحات الروتا» الخاصة بالأطفال

مخازن «الصحة» تستلم شحنة من «لقاحات الروتا» الخاصة بالأطفال
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مارادونا».. العقل المدبر لمونديال المكسيك 1986
«مارادونا».. العقل المدبر لمونديال المكسيك 1986
بطولة «إيه تي بي» تمنح نادال وتسيتسيباس فرصة اعتلاء التصنيف العالمي للتنس
بطولة «إيه تي بي» تمنح نادال وتسيتسيباس فرصة اعتلاء التصنيف ...
منتخب العراق في مونديال المكسيك 1986 رغم الحرب والبطش
منتخب العراق في مونديال المكسيك 1986 رغم الحرب والبطش
40 نقطة لكوري تمنح حامل لقب دوري السلة الأميركي الفوز على كليفلاند
40 نقطة لكوري تمنح حامل لقب دوري السلة الأميركي الفوز على ...
نجوم مشاغبة في تاريخ كأس العالم
نجوم مشاغبة في تاريخ كأس العالم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022...
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم...
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022...
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا على أياكس بدوري الأبطال
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا ......
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟...
المزيد
ميسي وكريستيانو في مونديال قطر 2022: أرقام للتاريخ والمنافسة تتجدد
ميسي وكريستيانو في مونديال قطر 2022: أرقام للتاريخ والمنافسة......
بنزيما يحتفل ولاكازيت ينقذ ليون من الخسارة أمام نيس في الدوري الفرنسي
بنزيما يحتفل ولاكازيت ينقذ ليون من الخسارة أمام نيس في ......
نجم توتنهام المصاب يزين تشكيلة كوريا الجنوبية في مونديال قطر
نجم توتنهام المصاب يزين تشكيلة كوريا الجنوبية في مونديال قطر...
نجوم مشاغبة في تاريخ كأس العالم
نجوم مشاغبة في تاريخ كأس العالم...
40 نقطة لكوري تمنح حامل لقب دوري السلة الأميركي الفوز على كليفلاند
40 نقطة لكوري تمنح حامل لقب دوري السلة الأميركي الفوز على ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط