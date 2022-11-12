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40 نقطة لكوري تمنح حامل لقب دوري السلة الأميركي الفوز على كليفلاند

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 05:12 مساء
40 نقطة لكوري تمنح حامل لقب دوري السلة الأميركي الفوز على كليفلاند
كوري يتألق في دوري السلة الأميركي. (فرانس برس)
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تعملق الموزع ستيفن كوري في صفوف حامل غولدن ستايت ووريرز ليقود حامل اللقب إلى الفوز على ضيفه كليفلاند كافالييرز 106-101، بتسجيله 40 نقطة، الجمعة، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان كوري قدم عرضًا لافتًا ضد ساكرامنتو كينغز الإثنين الماضي بتسجيله 47 نقطة، وتابع تألقه في مواجهة كافالييرز بمساهمته الفعالة بالفوز على الأخير حيث كان حاسمًا في الربع الأخير الذي شهد تسجيله 18 نقطة من أصل 40 في المباراة بينها أيضا 10 في الثواني الـ78 الأخيرة ليحسم النتيجة في صالح فريقه، بحسب «فرانس برس».

وألحق ووريرز (5 انتصارات و7 خسارات) بمنافسه خسارته الثالثة تواليًا بعد 8 انتصارات على التوالي أيضا، وكان نجم كافالييرز دونوفان ميتشل قريبًا من تحقيق «تريبل دابل» (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية)، بتسجيله 29 نقطة و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة قبل أن يتعرض للإصابة في أواخر المباراة.

وتألق الثنائي جايسون تايتوم وجايلن براون في صفوف بوسطن سلتيكس فسجل الأول 34 نقطة والثاني 25 ليقودا فريقهما إلى فوز خامس تواليا على دنفر ناغتس 131-112 معززًا مركزه الثاني في المنطقة الشرقية.

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