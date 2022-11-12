بطولة «إيه تي بي» تمنح نادال وتسيتسيباس فرصة اعتلاء التصنيف العالمي للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

سيعيش الإسباني كارلوس الكاراس المبتعد عن الملاعب بداعي الإصابة، أسبوعا متوترا، حيث يملك كل من مواطنه المخضرم رافايل نادال واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس فرصة إزاحته عن صدارة التصنيف العالمي في نهاية العام الجاري خلال بطولة «إيه تي بي» الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم والتي تنطلق الاحد في تورينو بإيطاليا.

ويعاني الكاراس من إصابة في عضلات البطن تعرض لها خلال مشاركته في دورة باريس بيرسي قبل أسبوعين ومنعته من المشاركة في البطولة، ولن يخوض الدور النهائي من كأس ديفيس أيضا مع منتخب بلاده والمقررة في ملقة من 22 إلى 27 نوفمبر الجاري، بحسب «فرانس برس».

التخلص من الصدأ

ويأمل نادال أن يتخلص من الصدأ الذي رافقه خلال مشاركته في الدورة الباريسية حيث خرج من الدور الثاني على يد الأميركي المغمور تومي بول، ويستطيع نادال الذي أمضى الوقت في الأيام الأخيرة في مايوركا مع زوجته ومولوده الجديد، أن ينهي العام في المركز الأول للمرة السادسة في مسيرته، في حال أحرز اللقب.

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كما يستطيع الإسباني الفائز ببطولتي أستراليا المفتوحة ورولان غاروس هذا العام، أن يتبوأ الصدارة في حال بلوغه المباراة النهائية شرط أن يفوز في مبارياته الثلاث في دور المجموعات، وأن يخسر تسيتسيباس جميع مبارياته في هذا الدور أيضا.

ولا يكترث الإسباني كثيرا لاحتلال المركز الأول في التصنيف العالمي في نهاية العام ليتساوى في المركز الثاني مع الأميركي بيت سامبراس وشرح ذلك في حديث مع جريدة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أخيرا بقوله «كما قلت دائما، لم تعد أولوية بالنسبة إليّ، لأنك في حاجة إلى ثبات في المستوى ليس متاحا إلا للاعبين الشبان».

وأضاف «ولكي أكون صريحا، لا أحبذ الحديث عما يمكن أن يحصل في المستقبل».

نادال يستهل مشواره بمواجهة تايلور

ويستهل نادال مشواره بمواجهة الأميركي تايلور فرتيز صاحب الإرسالات الصاروخية، في حين يكمل المجموعة الكندي فيليكس أوجيه الياسيم، والدنماركي كاسب رود، أما تسيتسيباس الذي لم يسبق له أن أصبح الرقم واحد عالميا، فأهدافه مختلفة عن نادال بقوله «التصنيف موجود لسبب وذلك لأنه يعني أمرا مهما».

وأضاف «أعتقد بأن الخطوة التالية بالنسبة إليّ هى أن أصبح الرقم واحد والذي آمل تحقيقه في أحد الأيام»، وأحرز اليوناني لقبين هذا العام وبلغ النهائي خمس مرات لكنه لم ينجح حتى الآن في إحراز أي لقب كبير.

وإذا قدر له احتلال المركز الأول في نهاية العالم، سيصبح ثاني لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز إلى جانب التشيلي مارسيلو ريوس العام 1998، وذلك من دون أن يحققا أي لقب في «الغراند سلام».

وتبدو مهمة تسيتسيباس أصعب بكثير من نادال لأن مجموعته تضم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا سابقا والروسي دانيال مدفيديف وهو بدوره الرقم واحد عالميا سابقا.

ديوكوفيتش بعد عام مضطرب

ويأمل ديوكوفيتش الذي عاش عاما مضطربا جراء استبعاده من بطولة أستراليا المفتوحة في مطلع العام لعدم تلقيه اللقاح المضاد لكوفيد-19، وعدم مشاركته في فلاشينغ ميدوز للأسباب ذاتها، أن ينهي العام بأفضل طريقة ممكنة علما بأنه توج في ويمبلدون محرزا لقبه الحادي والعشرين الكبير بفارق لقب واحد عن نادال صاحب الرقم القياسي.

ويسعى ديوكوفيتش إلى إحراز لقبه السادس في البطولة الختامية ليعادل رقم السويسري روجيه فيدرر وقال في هذا الصدد في مؤتمر صحفي الجمعة «ستكون نهاية مثالية للموسم، لكن الطريق طويل، الأسبوع طويل، ومنذ المباراة الأولى، يجب أن تلعب بضراوة».

أما بالنسبة إلى رود الذي بلغ النهائي في رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز هذا العام، فتشكل البطولة الختامية فرصة لكي يحرز باكورة ألقابه الكبرى.