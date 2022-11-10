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«نايك» تستحوذ على ملابس المنتخبات و«أديداس» للحكام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 07:26 مساء
«نايك» تستحوذ على ملابس المنتخبات و«أديداس» للحكام
قمصان منتخب قطر لمباريات كأس العالم 2022 (الإنترنت)
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استحوذت شركة الملابس الأميركية «نايكي» على 13 منتخبا سيتنافسون في كأس العالم 2022 في قطر، لتقديم الملابس الرسمية لهم والتي سيشاركون بها في المباريات وهم قطر وهولندا وإنجلترا وأميركا والسعودية وبولندا وفرنسا وأستراليا وكندا وكرواتيا والبرازيل والبرتغال وكوريا الجنوبية.

وحققت «نايكي» ريادة عالمية بفضل إنفاقها السخي على التسويق والدعاية، إذ تنفق الشركة الأميركية 3.85 مليار دولار على الدعاية وتملك 1046 متجرا حول العالم لبيع منتجاتها، متفوقة على «أديداس» التي تنفع 2.5 مليار يورو، بينما تنفق بوما نحو مليار و 300 مليون سنويا للتسويق.

وتأتي الشركة الألمانية «أديداس» في المرتبة الثانية حيث حصلت على حقوق إنتاج ملابس 7 فرق مشاركة وهم الأرجنتين والمكسيك وألمانيا واليابان وبلجيكا وإسبانيا وويلز، بينما مواطنتها «بوما» قد حصلت على حقوق 6 فرق، وهم غانا والأورغواي وصربيا وسويسرا والمغرب والسنغال.

شركات محلية لتصميم قمصان كأس العالم في قطر
وفضلت ثلاثة منتخبات أخرى الاعتماد على شركات محلية لتنتج لها قمصانها التي ستشارك بها في البطولة، حيث اختارت الإكوادور شركة ماراثون لتنتج لها ألوانها الخاصة، بينما أوكلت إيران مهمة تصنيع ملابس المنتخب الأول لشركة ماجد المحلية للمرة الأولى في تاريخها،واختارت الدنمارك الشركة المحلية «هامل» لتصنيع الزي الخاص بها في البطولة.

ووقع اختيار تونس على شركة «كابا» الإيطالية التي تتميز بتصميم قمصان ضيقة نسبيا، ولجأت كوستاريكا إلى شركة« نيو بالانس» الأميركية، أما الكاميرون فقد فندت الشائعات التي تحدثت عن تجديد التعاقد مع «بوما»، وذهبت للتعاقد مع شركة «ون أول سبورت» الأميركية المتخصصة في صناعة ملابس متسابقي الدرجات النارية، لتكون تجربتها الأولى في عالم كرة القدم.

صافرات نسائية لأول مرة في كأس العالم للرجال
وستكون شركة أديداس المزود الرسمي لملابس الحكام في المونديال، وستشهد البطولة لأول مرة في التاريخ صافرة نسائية لقيادة مباريات الرجال، حيث ستشارك 6 حكمات في قيادة مباريات كأس العالم في قطر، بواقع ثلاث حكمات ساحة، وثلاث مساعدات على الخط .

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