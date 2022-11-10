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الركراكي يختار حمدالله في قائمة كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 04:36 مساء
الركراكي يختار حمدالله في قائمة كأس العالم 2022
صورة نشرها حمدالله على حسابه في فيس بوك بعد إعلان قائمة المنتخب المغربي المشاركة في المونديال (الانترنت)
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وجه مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي اليوم الدعوة إلى مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمدالله لتمثيل المنتخب في نهائيات كأس العالم في قطر والتي ستنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري .

ويعود حمدالله لصفوف المنتخب المغربي لأول مرة منذ 2019 بعد الصدام الذي حصل بينه وبين المدرب السابق للمنتخب وحيد خليلوزيتش الذي استبعده على إثره من تمثيل المنتخب ، الأمر الذي دفع حمدلله لإعلان اعتزاله اللعب دولياً مع المغرب .

تبادل تصريحات بين خليلوزيتش وحمدالله
بعد إقالة المدرب البوسني للمغرب ، خرج حمدالله في تصريحات إعلامية قدم فيها اعتذاره عن ما صدر منه في الماضي وأعلن عودته للعب الدولي واستعداده لتمثيل المنتخب المغربي في المحافل الدولية .

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وكانت الجماهير المغربية قد طالبت بعودة حمدالله وحكيم زياش لاعب تشيلسي الحالي لصفوف المنتخب بعد إعلان إقالة المدرب خليلوزيتش ، وقد طالبت وليد الركراكي بذلك ، والذي استجاب أخيراً لمطالب الشارع المغربي .

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