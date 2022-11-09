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«ليكيب» الفرنسية: ساديو ماني يغيب عن كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 05:26 مساء
«ليكيب» الفرنسية: ساديو ماني يغيب عن كأس العالم
ساديو ماني لحظة تعرضه للإصابة خلال مباراة بايرن ميونيخ الألماني د فيردر بريمن في الدوري أمس الثلاثاء. (الإنترنت)
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قالت جريدة «ليكيب» الفرنسية إن المهاجم السنغالي ساديو ماني سيغيب عن قيادة منتخب بلاده في كأس العالم 2022. 

وتعرض لاعب بايرن ميونيخ الألماني للإصابة في مباراة الفريق ضد فيردر بريمن في الدوري أمس الثلاثاء. وكشفت الجريدة الفرنسية أن ماني يعاني إصابة في الأوتار، ما يتسبب في غيابه عن كأس العالم. وأضاف التقرير أن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال سيعلن القائمة يوم الجمعة المقبل.

إصابة ساديو ماني
وكان ماني تعرض للإصابة في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء وانتهت باكتساح بايرن لمنافسه 6-1 واضطر للخروج مستبدلا في الدقيقة 20، وفق موقع «بطولات». 

وقال مدرب بايرن ميونيخ، دينو توبمولير، عقب المباراة: «ماني تعرض لضربة في الساق أدت لمشكلة في أحد الأعصاب». وتابع «لا يوجد أي شيء خطير، ومشاركته في كأس العالم من المفترض ألا تكون في خطر». فيما قال المدير الفني للفريق، جوليان ناجلزمان ، عقب المباراة: «ماني تعرض لضربة في عظمة قصبة الساق، سيخضع لفحوصات، وأتمنى ألا تكون شيئا قويا».

ويلعب منتخب السنغال في المونديال في المجموعة الأولى رفقة كل من قطر وهولندا والإكوادور. ويبدأ منتخب السنغال مشواره في المونديال بملاقاة هولندا في الـ21 من الشهر الجاري.

ساديو ماني لحظة تعرضه للإصابة خلال مباراة بايرن ميونيخ الألماني وفيردر بريمن في الدوري أمس الثلاثاء. (الإنترنت)
ساديو ماني لحظة تعرضه للإصابة خلال مباراة بايرن ميونيخ الألماني وفيردر بريمن في الدوري أمس الثلاثاء. (الإنترنت)
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