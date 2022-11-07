Atwasat

هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 09:11 مساء
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022
كريستيانو رونالدو وحلم كأس العالم
alwasat radio


يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المونديال الخامس خلال مسيرته الكروية في قطر 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل. وينتظر رونالدو إنجازًا قياسيًا في حال سجل هدفًا واحدًا على الأقل خلال البطولة.

ويلعب منتخب البرتغال ضمن منافسات المجموعة الثامنة مع كل من أوروغواي وكوريا الجنوبية وغانا.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 115 هدفًا، منها 7 أهداف فقط خلال 4 مشاركات في بطولة كأس العالم؛ بواقع هدف في كأس العالم العام 2006 في مرمى إيران، وهدف في شباك كوريا الشمالية العام 2010.

وهدف في شباك غانا ضمن منافسات كأس العالم 2014، و4 أهداف في كأس العالم 2018 بواقع 3 أهداف (هاتريك) في شباك منتخب إسبانيا وهدف أمام المغرب.

وأمام رونالدو فرصة ذهبية لتحقيق رقم قياسي تاريخي في حالة تسجيل هدف واحد خلال منافسات المونديال المقبل، حيث سيصبح أول لاعب في تاريخ بطولات كأس العالم يسجل في 5 نسخ مختلفة.

ويعد الألماني ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم برصيد 16 هدفًا.
وينطلق مونديال كأس العالم، يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري بلقاء الافتتاح بين منتخب قطر مستضيف البطولة، ونظيره الأكوادوري.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيرمينو يغيب عن كأس العالم 2022

فيرمينو يغيب عن كأس العالم 2022
تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه

تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه
رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحدوث تدخل في الانتخابات الأميركية

رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحدوث تدخل في الانتخابات الأميركية
غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»

غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»
دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ...
أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية

أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم

خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية

«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية
استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس

استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات

فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة

شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة
المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية

عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات

«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألكاراس يعلن انسحابه من بطولة «أيه تي بي» الختامية وكأس ديفيس
ألكاراس يعلن انسحابه من بطولة «أيه تي بي» الختامية وكأس ديفيس
الدنماركي رونه يتوج بطلا لدورة باريس - بيرسي على حساب ديوكوفيتش
الدنماركي رونه يتوج بطلا لدورة باريس - بيرسي على حساب ديوكوفيتش
«الشط» يتعاقد مع المدرب الوطني عبدالرؤوف بنور
«الشط» يتعاقد مع المدرب الوطني عبدالرؤوف بنور
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي
دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم...
النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر
النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر...
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا على أياكس بدوري الأبطال
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا ......
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟...
نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. ......
المزيد
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022...
فيرمينو يغيب عن كأس العالم 2022
فيرمينو يغيب عن كأس العالم 2022...
قرعة ملحق دور الـ 16 بالدوري الأوروبي: مواجهة نارية بين اليونايتد وبرشلونة
قرعة ملحق دور الـ 16 بالدوري الأوروبي: مواجهة نارية بين ......
دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي
دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ......
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط