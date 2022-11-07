هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط



يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المونديال الخامس خلال مسيرته الكروية في قطر 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل. وينتظر رونالدو إنجازًا قياسيًا في حال سجل هدفًا واحدًا على الأقل خلال البطولة.



ويلعب منتخب البرتغال ضمن منافسات المجموعة الثامنة مع كل من أوروغواي وكوريا الجنوبية وغانا.



ويعد رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 115 هدفًا، منها 7 أهداف فقط خلال 4 مشاركات في بطولة كأس العالم؛ بواقع هدف في كأس العالم العام 2006 في مرمى إيران، وهدف في شباك كوريا الشمالية العام 2010.



وهدف في شباك غانا ضمن منافسات كأس العالم 2014، و4 أهداف في كأس العالم 2018 بواقع 3 أهداف (هاتريك) في شباك منتخب إسبانيا وهدف أمام المغرب.



وأمام رونالدو فرصة ذهبية لتحقيق رقم قياسي تاريخي في حالة تسجيل هدف واحد خلال منافسات المونديال المقبل، حيث سيصبح أول لاعب في تاريخ بطولات كأس العالم يسجل في 5 نسخ مختلفة.



ويعد الألماني ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم برصيد 16 هدفًا.

وينطلق مونديال كأس العالم، يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري بلقاء الافتتاح بين منتخب قطر مستضيف البطولة، ونظيره الأكوادوري.

