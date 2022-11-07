فيرمنيو يغيب عن كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

تأكد غياب الدولي البرازلي روبرتو فيرمنيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن نهائيات كأس العالم المقرر اقامتها في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الي 18 ديسمبر.

وجاء استبعاد فيرمنيو من جانب المدرب البرازيلي تيتي لرؤية فنية بعدما أعلن اليوم القائمة المشاركة في المونديال والتي جاءت على النحو التالي:

حراس المرمى أليسون ، إيدرسون - ، ويفرتون.

على الجانب الأيمن دانيال ألفيس ، دانيلو.

على الجانب الأيسر أليكس ساندرو وأليكس تيليس.

المدافعون بريمر ، إدير ميليتاو ، ماركينيوس ، تياجو سيلفا.

لاعبو خط الوسط برونو غيماريش ، كاسيميرو ، إيفرتون ريبيرو - فابينيو ، فريد ، لوكاس باكيتا

المهاجمون: أنطوني ، جابرييل جيسوس ، جاربرييل مارتينيلي ، نيمار - ، بيدرو - ، رافينها - برشلونة، ريتشارليسون رودريجو فينيسيوس جونيور.

وكان فيرمنيو قد شارك مع منتخب البرازيل في كأس العالم روسيا 2018 وسجل هدف في شباك منتخب المكسيك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة السابعة مع كل من صربيا,سويسراو الكاميرون.