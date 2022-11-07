Atwasat

فيرمنيو يغيب عن كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 07:01 مساء
فيرمنيو يغيب عن كأس العالم 2022
البرازيلي فيرمنيو يغيب عن كأس العالم 2022 (بوابة الوسط)
alwasat radio

تأكد غياب الدولي البرازلي روبرتو فيرمنيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن نهائيات كأس العالم المقرر اقامتها في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الي 18 ديسمبر.

وجاء استبعاد فيرمنيو من جانب المدرب البرازيلي تيتي لرؤية فنية بعدما أعلن اليوم القائمة المشاركة في المونديال والتي جاءت على النحو التالي:

حراس المرمى أليسون ، إيدرسون - ، ويفرتون.

على الجانب الأيمن دانيال ألفيس ، دانيلو.

على الجانب الأيسر أليكس ساندرو وأليكس تيليس.

المدافعون بريمر ، إدير ميليتاو ، ماركينيوس ، تياجو سيلفا.

لاعبو خط الوسط برونو غيماريش ، كاسيميرو ، إيفرتون ريبيرو -  فابينيو ، فريد ، لوكاس باكيتا

المهاجمون: أنطوني ، جابرييل جيسوس ، جاربرييل مارتينيلي ، نيمار - ، بيدرو - ، رافينها - برشلونة، ريتشارليسون  رودريجو فينيسيوس جونيور.

وكان فيرمنيو قد شارك مع منتخب البرازيل في كأس العالم روسيا 2018 وسجل هدف في شباك منتخب المكسيك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة السابعة مع كل من صربيا,سويسراو الكاميرون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ...
أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية

أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم

خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية

«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية
استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس

استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات

فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة

شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة
المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية

عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات

«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات

عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في تنزانيا

شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في ...
واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا

واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم
المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم
ألكاراس يعلن انسحابه من بطولة «أيه تي بي» الختامية وكأس ديفيس
ألكاراس يعلن انسحابه من بطولة «أيه تي بي» الختامية وكأس ديفيس
الدنماركي رونه يتوج بطلا لدورة باريس - بيرسي على حساب ديوكوفيتش
الدنماركي رونه يتوج بطلا لدورة باريس - بيرسي على حساب ديوكوفيتش
«الشط» يتعاقد مع المدرب الوطني عبدالرؤوف بنور
«الشط» يتعاقد مع المدرب الوطني عبدالرؤوف بنور
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية
كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية...
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم...
النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر
النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر...
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا على أياكس بدوري الأبطال
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا ......
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟...
المزيد
فيرمنيو يغيب عن كأس العالم 2022
فيرمنيو يغيب عن كأس العالم 2022...
قرعة ملحق دور الـ 16 بالدوري الأوروبي: مواجهة نارية بين اليونايتد وبرشلونة
قرعة ملحق دور الـ 16 بالدوري الأوروبي: مواجهة نارية بين ......
دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي
دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ......
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام...
«الشط» يتعاقد مع المدرب الوطني عبدالرؤوف بنور
«الشط» يتعاقد مع المدرب الوطني عبدالرؤوف بنور...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط