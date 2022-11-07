قرعة ملحق دور الـ 16 بالدوري الأوروبي: مواجهة نارية بين اليونايتد وبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اليوم قرعة ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2022 - 2023، والتي أفرزت مواجهات نارية بين عمالقة أوروبا.

وجاءت أقوى المواجهات بين مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني.

وفي الدور نفسه يلتقي يوفنتوس الإيطالي ونانت الفرنسي، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، وميتييلاند الدنماركي.

كما ضمت المواجهات كلا من: شاختار دونيتسك الأوكراني ورين الفرنسي، أياكس الهولندي ويونيون برلين الألماني، باير ليفركوزن الألماني وموناكو الفرنسي، إشبيليه الإسباني وأيندهوفن الهولندي، وسالزبورغ النمساوي وروما الإيطالي.