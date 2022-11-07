دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اليوم قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أفرزت مواجهات نارية بين عمالقة أوروبا.

وجاءت أقوى المواجهات بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، فيما يواجه ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني.

وفي الدور نفسه يلتقي إنتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي، كما يلتقي ميلان الإيطالي مع توتنهام الإنجليزي.

كما ضمت المواجهات كلا من: بوروسيا دورتموند-تشيلسي، آينتراخت فرانكفورت-نابولي، كلوب بروج-بنفيكا، لايزبيج-مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ثمن نهائى أيام 14، 15، 21، و21 فبراير، والإياب أيام 7، 8، 14، و15 مارس من العام المقبل، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق.