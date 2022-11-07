Atwasat

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 01:33 مساء
دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي
كأس دوري أبطال أوروبا, (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت اليوم قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أفرزت مواجهات نارية بين عمالقة أوروبا.

وجاءت أقوى المواجهات بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، فيما يواجه ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني.

وفي الدور نفسه يلتقي إنتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي، كما يلتقي ميلان الإيطالي مع توتنهام الإنجليزي.

كما ضمت المواجهات كلا من: بوروسيا دورتموند-تشيلسي، آينتراخت فرانكفورت-نابولي، كلوب بروج-بنفيكا، لايزبيج-مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ثمن نهائى أيام 14، 15، 21، و21 فبراير، والإياب أيام 7، 8، 14، و15 مارس من العام المقبل، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق.

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ...
أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية

أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم

خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم
استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس

استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات

فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة

شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة
المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية

عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات

«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات

عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في تنزانيا

شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في ...
واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا

واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة

صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم
المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم
المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم
ألكاراس يعلن انسحابه من بطولة «أيه تي بي» الختامية وكأس ديفيس
ألكاراس يعلن انسحابه من بطولة «أيه تي بي» الختامية وكأس ديفيس
الدنماركي رونه يتوج بطلا لدورة باريس - بيرسي على حساب ديوكوفيتش
الدنماركي رونه يتوج بطلا لدورة باريس - بيرسي على حساب ديوكوفيتش
«الشط» يتعاقد مع المدرب الوطني عبدالرؤوف بنور
«الشط» يتعاقد مع المدرب الوطني عبدالرؤوف بنور
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية
كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية...
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم...
النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر
النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر...
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين...
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا على أياكس بدوري الأبطال
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا ......
المزيد
قرعة ملحق دور الـ 16 بالدوري الأوروبي: مواجهة نارية بين اليونايتد وبرشلونة
قرعة ملحق دور الـ 16 بالدوري الأوروبي: مواجهة نارية بين ......
دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي
دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ......
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام...
«الشط» يتعاقد مع المدرب الوطني عبدالرؤوف بنور
«الشط» يتعاقد مع المدرب الوطني عبدالرؤوف بنور...
الدنماركي رونه يتوج بطلا لدورة باريس - بيرسي على حساب ديوكوفيتش
الدنماركي رونه يتوج بطلا لدورة باريس - بيرسي على حساب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط