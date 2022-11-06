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محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 08:34 مساء
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام
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قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه فريق توتنهام بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب توتنهام هوسبير ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه فريق توتنهام بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب توتنهام هوسبير ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفين؛ الأول في الدقيقة 11، بعدما ترجم تمريرة زميله داروين نونيز إلى تسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن يواصل التألق ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعدما وضع الكرة ببراعة من فوق حارس أصحاب الأرض هويجو لوريس، وفي الشوط الثاني قلص هاري كين النتجية لتوتنهام بتسجيل هدف في الدقيقة 70.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 19 نقطة في المركز الثامن، في المقابل توقف رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل، رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف هذا الموسم في صدارة هدافي فريق ليفربول مناصفة مع البرازيلي روبرتو فيرمنيو.
 

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