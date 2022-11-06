الدنماركي رونه يتوج بطلا لدورة باريس - بيرسي على حساب ديوكوفيتش

القاهرة - بوابة الوسط

فجر الدنماركي هولغر رونه المصنف ثامنا عشر عالميًا مفاجأة من العيار الثقيل عندما تُوج بطلا لدورة باريس بيرسي الألف نقطة للماسترز في كرة التنس على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب 2-1، بواقع 3-6 و6-3 و7-5 في المباراة النهائية، اليوم الأحد.

وتُوج رونه البالغ من العمر 19 عامًا، بثالث لقب في خامس مباراة نهائية في مسيرته الاحترافية جميعها هذا العام. توج بلقبه الأول في دورة ميونيخ الألمانية في أبريل الماضي، والثاني في ستوكهولم في أكتوبر الماضي، بعدما خسر نهائي دورة صوفيا في سبتمبر الماضي، وبازل السويسرية أواخر الشهر الماضي.