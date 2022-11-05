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ألكاراس يعلن انسحابه من بطولة «أيه تي بي» الختامية وكأس ديفيس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 07:30 مساء
ألكاراس يعلن انسحابه من بطولة «أيه تي بي» الختامية وكأس ديفيس
الإسباني كارلوس ألكاراس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميًا انسحابه من بطولة «أيه تي بي» الختامية وكأس ديفيس لكرة المضرب على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي السبت.

وكان ألكاراس اصيب في عضلات البطن خلال مباراته ضد الدنماركي هولغر رونه في ربع نهائي دورة باريس-بيرسي وسيحتاج للخلود إلى الراحة لفترة ستة أسابيع، وفق «فرانس برس».

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وقال عبر حسابه على تويتر «للأسف، لن أستطيع المشاركة في الماسترز (13-20 نوفمبر في تورينو) ولا في الدور النهائي من كأس ديفيس (من 22 إلى 27 نوفمبر) في ملقة».

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