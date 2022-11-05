المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

قال نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، إن مدافعه الإنجليزي بن تشيلويل سيغيب عن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد أن أثبتت الفحوص معاناته من إصابة «بالغة» في عضلات الفخذ الخلفية.

إصابة بالغة للنجم الإنجليزي

وأضاف النادي اللندني في بيان «أظهرت النتائج أن بن يعاني من إصابة بالغة وللأسف فإنه يتوقع أن يغيب المدافع عن نهائيات كأس العالم»، وفق وكالة «رويترز».

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وستقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر المقبل.