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جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 08:40 مساء
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم
مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه (تويتر)
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أعلن مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه بشكل مفاجئ، الخميس، اعتزاله كرة القدم عن 35 عامًا، مؤكدًا أنه سيخوض آخر مباراة السبت المقبل.

وقال بطل العالم وأوروبا عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به: «مباراة السبت (ضد ألميريا في الدوري) ستكون الأخيرة لي في كامب نو».

بيكيه: في الأسابيع والأشهر الماضية الكثير من الناس تحدثوا عني
وخاطب بيكيه الجمهور قائلاً: «إلى مشجعي برشلونة. هذا أنا جيرارد. في الأسابيع والأشهر الماضية الكثير من الناس تحدثوا عني، وحتى الآن لم أقل أي شيء، ولكن الآن أريد أن أكون من يتحدث عن نفسي».

وأشار إلى أنه أمضى 25 عاما في برشلونة، متابعا: «كرة القدم منحتني كل شيء، وبرشلونة منحني كل شيء، وأنتم يا مشجعي برشلونة منحتموني كل شيء... والآن بعد أن تحققت كل أحلام هذا الطفل، أريد أن أقول لكم إني قررت أن الآن هو وقت إنهاء هذه الرحلة».

بيكيه: مباراة السبت هي الأخيرة لي في كامب نو
واختتم: «مباراة السبت هي الأخيرة لي في كامب نو. سأصبح مشجعا عاديا وأساند الفريق وأنقل حبي لبرشلونة إلى أطفالي كما فعلت عائلتي معي. وأنتم تعرفونني، عاجلا أم آجلا سأعود. سأراكم في كامب نو. يحيا برشلونة.. دائما».

وكان عقد بيكيه الحالي ينتهي في صيف 2024، إلا أنه قرر إنهاء الرحلة مبكرًا.

وعانى بيكيه من مشاكل، إذ أعلن انفصاله عن شريكته الكولومبية شاكيرا وسط اتهامات له بخيانتها، ومن ثم خروجه من التشكيلة الأساسية للنادي الكاتالوني.

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