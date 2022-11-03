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الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط: نجاح العجيلي الخميس 03 نوفمبر 2022, 05:58 مساء
الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022
المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي لايبزيغ الألماني غياب مهاجمه الدولي تيمو فيرنر عن نهائيات كأس العالم المقررة في قطر بسبب إصابة في كاحله الأيسر.

وتعرض فيرنر إلى الإصابة أمس الأربعاء خلال مباراة فريقه أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني (4-صفر) في وارسو في الجولة السادسة الأخيرة من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حسب وكالة «فرانس برس». 

ترقب لتشكيل ألمانيا في مونديال 2022
تمثل إصابة فيرنر خبرا سيئا لمدرب المنتخب الألماني هانزي فليك الذي يستعد للإعلان عن التشكيلة النهائية من 26 لاعباً للبطولة المقررة في الفترة بين 20 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر المقبل.

وتقع ألمانيا في المجموعة الخامسة من دور المجموعات بالمونديال، إلى جانب كل من إسبانيا واليابان وكوستاريكا؛ وستواجه موقفا صعبا لحجز بطاقة العبور من دور المجموعات، بعد بطولة مخيبة في نسخة 2018، وهي التي حملت اللقب على حساب الأرجنتين في مونديال 2014 بالبرازيل. 

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