دوري الأبطال: مبامي يطارد صلاح.. ونهاية درامية بين بنفيكا وباريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت مباريات ليالي دوري أبطال أوروبا نهاية درامية، بعدما زاحم لاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، المصري محمد صلاح على صدارة هدافي البطولة الأعرق، في حين خطف بنفيكا صدارة المجموعة الثامنة على حساب باريس سان جيرمان بحسابات دقيقة.

بنفيكا يخطف الصدارة من باريس سان جيرمان

وتعادل بنفيكا وباريس سان جيرمان في كل شيء، عدد النقاط (14 نقطة)، والمواجهات المباشرة، وفارق الأهداف (9 أهداف)، والأهداف المسجلة (16 هدفًا)، وبعد العودة إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض كانت للفريق البرتغالي الأفضلية بعد الفوز في المباراة الأخيرة بسداسية على مكابي حيفا الإسرائيلي.

وبهذه الإحصائية اعتلى بنفيكا قمة المجموعة الثامنة، أمام باريس سان جيرمان، في حين بقي يوفنتوس الإيطالي ومكابي حيفا في المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد 3 نقاط، بأسبقية الفريق الإيطالي بفارق الأهداف (- 4 أهداف).

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مبابي بجوار صلاح في قائمة الهدافين

على صعيد المنافسات الفردية، ارتقى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى صدارة هدافي البطولة بالتساوي مع لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح برصيد 7 أهداف، بعدهما الثلاثي إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، ومهدي طارمي (بورتو) برصيد 5 أهداف.

كما حقق مبابي رقمًا تاريخيًا بهدفه في مرمى يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء، أصغر لاعب يسجل 40 هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا في عمر 23 عامًا و10 أشهر و13 يومًا متجاوزًا ليونيل ميسي (24 عامًا وأربعة أشهر وثمانية أيام في نوفمبر 2011)، بحسب لشبكة «أوبتا» المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

جدول ترتيب المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا (تويتر)