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توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 12:28 صباحا
توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لاعبو توتنهام الإنجليزي يحتفلون بهدف الفوز في شباك مارسيليا الفرنسي، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 (تويتر)
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حجز كل من توتنهام الإنجليزي وأينتراخت فرانكفورت الألماني بطاقتي المجموعة الرابعة إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزهما بالنتيجة نفسها 2-1 على المضيفين مرسيليا الفرنسي وسبورتينغ البرتغالي تواليًا ضمن الجولة السادسة والأخيرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها في هذه المجموعة مع الدخول الى الجولة الاخيرة، وحسم توتنهام صدارتها بهدف الفوز المتأخر برصيد 11 نقطة أمام فرانكفورت (10)، فيما حصل سبورتينغ على المركز الثالث (7) الذي يؤهله لخوض المحلق المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، فيما خرج مرسيليا خالي الوفاض في المركز الأخير (6).

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