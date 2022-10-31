جائزة المكسيك: فيرستابن ينفرد بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد

القاهرة - بوابة الوسط

انفرد سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، الأحد، بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، محققاً فوزه الرابع عشر في جائزة المكسيك الكبرى، الجولة العشرين من بطولة العالم للفورولا واحد، والتي أقيمت على حلبة الشقيقين رودريغيس في مكسيكو.

وفك بطل العالم مرتين، الذي انطلق من الصدارة، شراكته مع الألمانيين مايكل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004) وسيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول بالذات عام 2013)، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وتقدم فيرستابن على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، فيما وصل زميله في الفريق صاحب الأرض سيرخيو بيريس ثالثاً.