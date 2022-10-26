Atwasat

دوري أبطال أوروبا: بورتو إلى ثمن النهائي وخروج أتلتيكو مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 11:36 مساء
دوري أبطال أوروبا: بورتو إلى ثمن النهائي وخروج أتلتيكو مدريد
صورة تذكارية لفريق بورتو قبل مواجهة كلوب بروج، الأربعاء 26 أكتوبر 2022 (تويتر)
alwasat radio

حسم بورتو البرتغالي بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على كلوب بروج البلجيكي 4- صفر، واستفادته من تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-2 الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية.

- دوري أبطال أوروبا: ليفربول إلى ثمن النهائي بفوزه على أياكس

وضمن بورتو وصافة المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط أمام أتلتيكو مدريد، الذي كان بحاجة إلى الفوز للإبقاء على حظوظه، ولكنه سقط في فخ التعادل 2-2 مع إهدار مهاجمه الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع صدها الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي، تابعها البديل ساوول نيغيس اصطدمت بالعارضة (90+10).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل السادس

«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل ...
«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا

«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا
اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي

اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر
قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. الأربعاء

قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. ...
«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء

«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء
بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب

بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي

بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي
لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية

لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب الصانعين
جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد...
أبطال «كوسكواد» يحصدون بطولة «دبي برو».. ودعبول أول «كلاسيك فيزيك»
أبطال «كوسكواد» يحصدون بطولة «دبي برو».. ودعبول أول «كلاسيك ...
تشيلسي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
تشيلسي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا على أياكس بدوري الأبطال
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا على ...
قطر تلغي شرط إجراء فحص «كوفيد» قبل السفر إليها استعدادا للمونديال
قطر تلغي شرط إجراء فحص «كوفيد» قبل السفر إليها استعدادا للمونديال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية
كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية...
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال ......
صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا
صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا...
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي...
أبطال أوروبا: برشلونة على أبواب الخروج وتشافي يقر «إنه خطأي»
أبطال أوروبا: برشلونة على أبواب الخروج وتشافي يقر «إنه خطأي»...
المزيد
دوري أبطال أوروبا: بورتو إلى ثمن النهائي وخروج أتلتيكو مدريد
دوري أبطال أوروبا: بورتو إلى ثمن النهائي وخروج أتلتيكو مدريد...
دوري أبطال أوروبا: ليفربول إلى ثمن النهائي بفوزه على أياكس
دوري أبطال أوروبا: ليفربول إلى ثمن النهائي بفوزه على أياكس...
دوري أبطال أوروبا: إنتر إلى ثمن النهائي وإقصاء برشلونة
دوري أبطال أوروبا: إنتر إلى ثمن النهائي وإقصاء برشلونة...
قطر تلغي شرط إجراء فحص «كوفيد» قبل السفر إليها استعدادا للمونديال
قطر تلغي شرط إجراء فحص «كوفيد» قبل السفر إليها استعدادا ......
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا على أياكس بدوري الأبطال
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط