دوري أبطال أوروبا: بورتو إلى ثمن النهائي وخروج أتلتيكو مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

حسم بورتو البرتغالي بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على كلوب بروج البلجيكي 4- صفر، واستفادته من تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-2 الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية.

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وضمن بورتو وصافة المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط أمام أتلتيكو مدريد، الذي كان بحاجة إلى الفوز للإبقاء على حظوظه، ولكنه سقط في فخ التعادل 2-2 مع إهدار مهاجمه الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع صدها الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي، تابعها البديل ساوول نيغيس اصطدمت بالعارضة (90+10).