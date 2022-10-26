قطر تلغي شرط إجراء فحص «كوفيد» قبل السفر إليها استعدادا للمونديال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قطر، الأربعاء، أنها ستلغي شرط حيازة الراغبين في السفر إليها نتيجة سلبية لفحص «كوفيد» اعتبارًا من الأول من نوفمبر، أي قبل 20 يومًا من موعد انطلاق مونديال كرة القدم في الإمارة.

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وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان إنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل سيتم «إلغاء تقديم أو إبراز نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) أو اختبار المستضدات السريع سلبية لجميع الزوار قبل السفر إلى قطر»، بحسب «فرانس برس».

تراهن دول الخليج على السياحة الفاخرة التي تشتهر بها، التي قد لا تناسب بعض مشجعي كرة القدم الأقل قدرة على إنفاق الأموال، لتقديم بطولة كأس عالم استثنائية في قطر، والإمارة الثرية هي أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف أحد أهم الأحداث في العالم من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار خلال هذه الفترة إلى 1.2 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف عدد سكان الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

وتعد قطر ببطولة كأس عالم استثنائية تستعرض خلالها ثقافة الصحراء البدوية والمرافق الحديثة والمطاعم الراقية في ناطحات السحاب المتلألئة.